GF VIP, chi è stato il preferito tra Oriana, Nikita, Antonino e Antonella? Chi sono i concorrenti in nomination dopo la puntata di giovedì 16 febbraio

Chi ha vinto al televoto tra Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi? Questa è la domanda che si rincorre da qualche ora perché il Grande Fratello Vip, reality di successo e di punta di Canale 5, continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. Tra amori che nascono, discussioni spesso accese, strategie vincenti (e non), polemiche e continui confronti. Ma cosa è successo nella puntata di giovedì 16 febbraio? Chi dei concorrenti è finito in nomination, quindi rischia l’eliminazione lunedì prossimo?

Chi si è salvato ieri al televoto al Grande Fratello Vip

Dopo l’eliminazione di Attilio Romita, quattro concorrenti sono finiti al televoto, ma non eliminatorio. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, amatissima fuori dalla casa, di Oriana Marzoli, una delle protagoniste di questa edizione, di Antonino Spinalbese, che resta la causa dei dissapori continui tra Antonella ed Edoardo e di Antonella Fiordelisi, che nella casa si è innamorata. Tra non pochi alti e bassi. Chi di loro è stato il preferito dal pubblico a casa? Chi si è salvato e ha deciso il ‘rivale’ da mandare in nomination?

Oriana è stata la preferita e ha deciso di mandare in nomination Nikita.

Cosa è successo ieri al GF VIP e chi sono i concorrenti in nomination

Non esiste puntata del Grande Fratello Vip senza nomination e televoti, soprattutto ora che manca sempre meno alla finale. Chi dei concorrenti è stato nominato ed è finito dritto al televoto? Chi dei vipponi è stato ‘salvato’ e reso immune da coinquilini e opinioniste in studio? La prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 20 febbraio e uno degli amati concorrenti dovrà sicuramente lasciare la casa più spiata d’Italia e abbandonare questo viaggio. Chi sarà lo sfortunato? Nella puntata di ieri, intanto, abbiamo visto al centro Antonella ed Edoardo, sempre più ai ferri corti: riusciranno a trovare un punto d’incontro? Il loro amore ha conosciuto già molti momenti difficili. E i telespettatori lo sanno bene!

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ben 6 concorrenti: Nikita, Sarah, Antonino, Andrea, Daniele e Nicole Murgia.