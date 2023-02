Televoto GF VIP, chi è il preferito tra Oriana, Nikita, Antonella e Antonino? Sondaggi e percentuali

Dopo l’eliminazione di Attilio Romita, il giornalista e volto della Rai che aveva deciso di mettersi in gioco e farsi conoscere sotto un’altra veste nella casa più spiata d’Italia, questa sera torna il Grande Fratello Vip con l’immancabile doppio appuntamento settimanale. Ma cosa succederà in studio? Chi dei ‘vipponi’ è finito al televoto? Il pubblico, come sempre, resta sovrano e questa volta dovrà decidere chi salvare tra ben quattro concorrenti, tutti protagonisti, ognuno a modo proprio, di questa edizione, al più lunga della storia del reality.

Oriana, Nikita, Antonella e Antonino al televoto stasera al GF VIP

Al televoto sono finiti ben quattro concorrenti, quattro protagonisti. Stiamo parlando di Oriana Marzoli, che continua ad avvicinarsi sempre di più a Daniele dal Moro, di Nikita Pelizon, che resta la preferita fuori dalla casa, di Antonella Fiordelisi, che è in continua crisi con Edoardo Donnamaria e di Antonino Spinalbese, ex di Belen che a Cinecittà si sta facendo conoscere giorno dopo giorno. Chi di loro sarà il preferito?

Chi si salva

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Oriana Marzoli, che ha ottenuto oltre il 37% delle preferenze. Forse la sua storia con Daniele Dal Moro sta iniziando ad appassionare il pubblico. A seguire, subito dopo, Nikita con il 36.91%, quindi la guerra è tutta aperta. A rischio, invece, Antonella Fiordelisi con il 14.38% di preferenze e Antonino Spinalbese con l’11%. Questa volta non ci sarà l’eliminazione: il preferito manderà dritto al televoto uno degli altri concorrenti in nomination. E poi lunedì, nella prossima puntata, qualcuno dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia, ma definitivamente, proprio come ha fatto Attilio Romita.

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip, quindi, è per stasera su Canale 5 a partire dalle 21.30 circa. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono. E colpi di scena!