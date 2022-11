Oriana Marzoli al GF VIP: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, Ivan Gonzalez, foto e Instagram

Tra amori che nascono, strategie, polemiche, discussioni, il Grande Fratello Vip continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. E i colpi di scena non mancano. Tra i concorrenti anche Oriana Marzoli, una modella e influencer, volto fisso di Telecinco (canale 5 in Spagna), che ha deciso di sbarcare in Italia e di mettersi alla prova, facendosi conoscere meglio, nella casa più spiata. Ma conosciamola meglio: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto in Spagna di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è nata il 13 marzo del 1992 a Caracas, in Venezuela. Ha 30 anni ed è un volto noto dei reality, soprattutto in Spagna. Di lei sappiamo che ha partecipato alla versione spagnola di Uomini e Donne, dove ha conosciuto un uomo, che è diventato poi suo fidanzato per anni. A Uomini e Donne ha corteggiato Cristian Perez, poi non essendo stata la scelta è stata chiamata come tronista ed è proprio lì, durante il suo percorso, che si è innamorata dell’italiano Tony Spina.

L’amore per Tony Spina

Tony e Oriana si sono innamorati a Uomini e Donne, poi però hanno infranto le regole: si sono visti lontano dalle telecamere. Poi, tra tira e molla, hanno deciso di abbandonare insieme la trasmissione.

La partecipazione ai reality

Oriana, successivamente ha partecipato a Survivors nel 2014, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. E sempre insieme al fidanzato Tony ha partecipato ad Amor Aproba, un reality della tv cilena. E ora è pronta per entrare nella casa più spiata d’Italia, questa volta in Italia.

Chi è il fidanzato, la storia con Ivan Gonzalez

Oriana, quindi, ha avuto una lunga storia d’amore con Tony. Poi è stata fidanzata con Ivan Gonzalez, tronista di Uomini e Donne in Italia. I due hanno partecipato insieme a un altro reality, La casa Fuerte. Attualmente la bella modella sembrerebbe essere single.

Instagram di Oriana Marzoli

Oriana ha un profilo Instagram e con l’account @orianagonzalezmarzoli vanta oltre 2 milioni di followers.