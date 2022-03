Pechino Express 2022, chi è la modella Nikita Pelizon: età, origini, carriera, chi è il fidanzato, Matteo Diamante, Instagram

Sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’è quella composta dalle modelle Nikita Pelizon ed Helena Prestes, che formano ‘Italia-Brasile’.

Chi è Nikita Pelizon, che lavoro fa

Nikita Pelizon è una modella nata a Trieste il 20 marzo del 1994. Ha 28 anni, è una giovanissima influencer ed è appassionata di sport. Di lei sappiamo che a 18 anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda: si è trasferita a Milano, ha calcato le passerelle più importanti e ha viaggiato molto per lavoro. Per circa tre mesi ha vissuto in Cina, poi è diventata testimonial in Svezia della campagna pubblicitaria dell’azienda ‘Tre’.

Il debutto in tv, Ex on the beach

La modella nel 2018, come tentatrice, ha partecipato al programma dell’estate di Canale 5 Temptation Island, poi ha preso parte al reality Ex on the Beach, dove ha partecipato con l’ormai ex fidanzato Matteo Diamante.

Chi è l’ex fidanzato Matteo Diamante

Matteo Diamante ha 31 anni ed è un vocalist e organizzatore di eventi genovese. Lo abbiamo visto sul piccolo schermo anche nei panni di corteggiatore nella trasmissione Uomini e Donne: era il 2017 e sul trono c’era Sabrina Ghio. Nel 2019 Matteo ha anche cercato la fidanzata nel gioco di Real Time “Take me Out”, poi è ritornato in in televisione nei panni del ‘Pupo’ ne La Pupa e il Secchione e ha partecipato come naufrago all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Instagram

Ha un account Instagram e con il profilo @nikitasemplicemente vanta 113 mila followers.