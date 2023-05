Quando finisce l’Isola dei Famosi 2023? Data ultima puntata

Con l’avvicinarsi dell’estate molti programmi televisivi sono agli sgoccioli. Infatti, con l’arrivo della bella stagione i palinsesti di tutte le reti televisive vanno incontro ad alcuni cambiamenti, nonché alla canonica pausa estiva dei programmi che sono soliti allietare le invernali giornate dei telespettatori. Non fa eccezione il reality di Canale 5 l’Isola dei Famosi che quest’anno vede nuovamente alla conduzione la showgirl Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Ma quando andrà in onda l’ultima edizione del programma?

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2023

Iniziamo subito col dire che la trasmissione è iniziata poco dopo il termine del Grande Fratello, altro reality di lungo corso targato Mediaset, ovvero lo scorso 17 aprile e terminerà il prossimo 19 giugno. Il reality che vede al centro le vicissitudini dei naufraghi va in onda il lunedì in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.45. Complessivamente, la trasmissione si compone di dieci puntate, ognuna delle quali dura all’incirca tre ore e mezza. È bene tuttavia ricordare che qualora si perda qualche dettaglio sulle vicende dei concorrenti è possibile guardare in live streaming la trasmissione che viene trasmessa gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity. Quest’ultima può essere fruita su pc, tablet e smartphone e, previa registrazione, permette di accedere a svariati contenuti del palinsesto.

I rumors sull’arrivo di Simone Coccia

Intanto, non si placano i rumors sul possibile arrivo in Honduras di Simone Coccia, l’ex fidanzato di Stefania Pezzopane. Le indiscrezioni sono state alimentate da una storia su Instagram. “Comunicazione di servizio: miei cari amici e amiche – ha scritto Simone -, per dei prossimi impegni dovrò assentarmi da tutti i miei social. Facebook ed Instagram saranno gestiti da una persona di fiducia alla quale ho già assegnato solo ed esclusivamente il compito di pubblicare i post. Let’s go guys, see you soon”, queste le parole che hanno fatto scattare l’ipotesi di un suo ipotetico arrivo sull’Isola. Sarà vero? Non ci resta che essere pazienti e scoprirlo!