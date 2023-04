Grande Fratello Vip o Nip nella prossima edizione? Cosa ha detto Alfonso Signorini

Nel corso delle ultime ore il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha deciso di intrattenersi con i suoi numerosi follower su Instagram rispondendo a qualche loro curiosità. Non sono, ovviamente, mancate le domande inerenti ai rumors rispetto alla veridicità o meno delle voci secondo cui nella prossima edizione del reality parteciperanno solo nip. Ma cosa avrà detto in merito Alfonso Signorini?

Le risposte sul GF di Alfonso Signorini ai suoi fan su Instagram

Alla domanda di un utente se siano vere o meno le voci secondo le quali nella prossima edizione del Grande Fratello parteciperebbero solo nip ecco cosa ha detto il conduttore: “Non ho ancora iniziato le riunioni sul prossimo GF, vi terrò comunque aggiornati…”. Dunque Signorini si è mantenuto piuttosto vago sull’argomento e al momento le suddette indiscrezioni restano da chiarire. In seguito, un altro utente sempre su Instagram ha fatto presente al conduttore l’auspicio che la prossima edizione del reality non duri tanto, anche per salvaguardare la stato mentale dei futuri inquilini del loft più spiato d’Italia: “Spero che da ora in poi il GF non duri più di 3-4 mesi per preservare la salute mentale dei concorrenti…” e poi ancora, un altro follower ha fatto presente a Signorini la speranza che la prossima edizione del programma sia composta esclusivamente da persone comuni e non sia lui il presentatore: “La prossima edizione del GF spero sia fatta di persone comuni e non sia tu il conduttore, grazie! Ma ecco la risposta di Signorini: “Riferirò a chi di dovere, prego!” Ecco invece le sue parole rispetto a chi gli ha fatto notare di essere particolarmente simpatico sui social e meno in diretta quando conduce la puntata: “Se è questo l’effetto mi dispiace, io sono sempre lo stesso…”