GF VIP, Signorini parla di Daniele Dal Moro: ‘Parla solo dei suoi problemi, è egoriferito

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, concorrenti del GF VIP è caratterizzato da alti e bassi e non manca di far discutere. In particolare una spettatrice del reality ha scritto al conduttore della trasmissione, Alfonso Signorini, il quale ha poi risposto sulle pagine di Chi. Ma cosa gli avrà detto? Cerchiamo adesso di fare chiarezza in merito.

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Cosa è successo e chi sono i concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 13 marzo

GF VIP, la richiesta di una spettatrice ad Alfonso Signorini

Come anticipato, una spettatrice ha scritto ad Alfonso Signorini dicendogli di aver apprezzato i discorsi da lui tenuti per invitare i concorrenti ad avere un maggior contegno, ma al contempo la donna si auspica che le regole siano valide per tutti. A riguardo, la spettatrice ha ricordato come la sera in cui l’ex gieffino Edoardo Donnamaria è stato squalificato, Daniele Dal Moro si sia lasciato andare a frasi controverse sulla Marzoli, con la quale intrattiene una relazione dove, spesso e volentieri, le discussioni non si fanno attendere. A seguito del comportamento del gieffino Dal Moro, che si sente oppresso dal ‘veemente’ desiderio della Marzoli e non ha mancato di rivelare dei suoi particolari intimi, la spettatrice ha chiesto a Signorini che l’uomo venga almeno ammonito. Poi, la spettatrice ha espresso parole di ammirazione e solidarietà verso la Marzoli, opinioni condivise anche da Signorini stesso.

La replica di Signorini

A seguito della comunicazione ricevuta, Signorini si è mostrato in accordo con il pensiero espresso dalla donna su Oriana Marzoli, non mancano però di dire la sua su Daniele Dal Moro: ‘Ha ragione. Oriana è una bella scoperta di questa edizione. Una donna libera, a volte eccede in un linguaggio troppo colorito, ma sa sempre cogliere l’aspetto costruttivo e positivo della realtà. Il primo posto da finalista se lo merita a pieni voti. Quanto a Daniele, non è cattivo, ma è sicuramente egoriferito. Parla sempre e soltanto di sé e dei suoi problemi. Non ha ancora imparato ad ascoltare. Un carissimo saluto!’