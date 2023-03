Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Cosa è successo e chi sono i concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 13 marzo

La finale del Grande Fratello Vip, che a settembre giustamente sembrava così lontana, sta per arrivare. E il 3 aprile, dopo mesi e mesi di permanenza, verrà giudicato il vincitore, o la vincitrice, di questa edizione, la più lunga della storia del reality. Mentre Oriana, che dalla Spagna ha conquistato con la sua spontaneità e allegria gli italiani, può stare serena perché ha già un posto per la finale, gli altri concorrenti devono combattere. Cosa è successo nella puntata di lunedì 13 marzo? Chi dei ‘vipponi’ al televoto è stato eliminato definitivamente?

Chi è stato eliminato ieri al GF VIP tra Andrea, Daniele, Giaele e Nikita?

Dopo l’eliminazione di Davide Donadei e la squalifica di Edoardo Donnamaria, con il provvedimento di Alfonso Signorini che ha scombussolato ancora di più gli equilibri della casa, ben quattro concorrenti, tutti protagonisti a loro modo, sono finiti al televoto giovedì scorso. Stiamo parlando di Andrea Maestrelli, uno degli ultimi arrivati, di Daniele Dal Moro, che continua a fare tira e molla con Oriana, di Giaele, che per un periodo si è fatta conoscere per la sua idea di amore libero e di Nikita Pelizon, una delle concorrenti più amate fuori dalla casa. E, forse, un po’ meno dai suoi coinquilini. Chi di loro ha dovuto lasciare, e definitivamente, il gioco, ora che la finale si avvicina?

Andrea Maestrelli eliminato ma il concorrente pesca il biglietto di ritorno

Ancora troppo presto per dirlo, ma stando ai primissimi sondaggi pare che a rischio ci sia Andrea Maestrelli. Lui dovrà lasciare la casa del GF VIP? Alla fine sì, è stato proprio lui a dover abbandonare il gioco. Tuttavia, arrivato in studio, Maestrelli ha pescato il biglietto di ritorno! Per lui pertanto l’eliminazione è stata soltanto temporanea.

Chi sono i concorrenti in nomination e quando va in onda la prossima puntata

Non può esistere puntata del GF VIP senza le nomination, soprattutto ora che il gioco si fa duro. Chi dei concorrenti è finito dritto al televoto? Il pubblico dovrà votare per l’eliminazione o per eleggere il secondo finalista? La prossima puntata del Grande Fratello Vip, lo ricordiamo, andrà in onda giovedì 16 marzo, poi da lunedì 20 l’appuntamento sarà solo una volta a settimana. E così fino alla finale del 3 aprile! Ecco intanto i nominati di questa quarantunesima puntata:

Nikita Onestini Antonella Giaele Milena Daniele Micol

Attenzione però: il televoto non sarà eliminatorio (i VIP non ne sono a conoscenza) bensì servirà a decretare il secondo finalista di questa edizione. Appuntamento a giovedì allora per saperne di più!