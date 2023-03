Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Andrea, Daniele, Giaele e Nikita? Sondaggi e percentuali

Manca meno di un mese alla finale del Grande Fratello Vip e ora il gioco, nella casa più spiata d’Italia, si fa ancora più duro e difficile. Tra storie d’amore, provvedimenti, squalifiche, scontri, confronti accesi, polemiche. E non poche discussioni. Per non parlare, poi, di televoti sempre aperti ed eliminazioni. Ma chi dei concorrenti, ora che manca davvero poco alla fine, rischia di andare a casa e rinunciare al sogno della vittoria? Chi può stare serena, invece, è Oriana, la prima finalista del reality che ha una certezza: lei il 3 aprile ci sarà.

Andrea, Daniele, Giaele e Nikita al televoto al GF VIP

Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, che avrebbe avuto nella casa comportamenti inadeguati e poco consoni al gioco, e dopo l’eliminazione di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, ben quattro concorrenti sono finiti al televoto. E non certo per diventare probabili finalisti. Questa volta, il pubblico, deve decidere chi eliminare e mandare a casa definitivamente. A rischio sono finiti: Andrea Maestrelli, uno degli ultimi arrivati nella casa più spiata d’Italia, Giaele De Donà, che tanto ha fatto discutere e chiacchierare per la sua idea di amore e matrimonio libero, Daniele Dal Moro, che continua a discutere con Oriana e Nikita Pelizon, una delle ‘vippone’ più amate. Forse non tanto tra i suoi coinquilini. Chi di loro rischia l’eliminazione? E chi verrà eliminato avrà il biglietto di ritorno? Chissà…

Chi viene eliminato

Stando ai sondaggi pubblicati come sempre sul sito Grande Fratello Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nikita Pelizon con oltre il 46% di preferenze. A seguire, con notevole stacco, Giaele De Donà con il 22.07%. A rischio, invece, Daniele Dal Moro e Andrea Maestrelli, che non riescono a raggiungere il 20%. Il primo è nella casa da mesi, Andrea è arrivato relativamente da poco. Ma cosa deciderà di fare il pubblico, che resta sovrano? Non ci resta che pazientare un po’ e seguire la puntata di lunedì 13 marzo a partire dalle 21.30 circa, subito dopo Striscia la Notizia.