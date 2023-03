Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Chi sono i concorrenti in nomination dopo la puntata di giovedì 9 marzo 2023

La finale del Grande Fratello Vip, che sembrava così lontana, si avvicina. D’altra parte i concorrenti, molti amati fuori e dentro la casa, sono lì, ‘rinchiusi’ in quelle quattro mura da metà settembre e ora dopo quasi sei mesi di convivenza ‘forzata’ Alfonso Signorini, al timone del reality, è quasi pronto per decretare il vincitore di questa edizione, la più lunga della storia. Ma cosa è successo nella puntata di giovedì 9 marzo? Chi dei ‘vipponi’ ha dovuto lasciare, e questa volta definitivamente, la casa? E chi, invece, è finito dritto al televoto?

Chi è stato eliminato tra Nikita, Antonella, Luca, Alberto, Giaele, Milena e Davide al GF VIP ieri?

Dopo la gioia di Oriana Marzoli, che lunedì è diventata la prima finalista del reality, ben sette concorrenti sono finiti al televoto. Ma questa volta a rischio eliminazione. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, una delle concorrenti più amate fuori dalla casa, di Antonella Fiordelisi, che continua ad avere alti e bassi, tra discussioni e complicità, con Edoardo Donnamaria, di Luca Onestini, che è stato spesso al centro di polemiche. E ancora, al televoto Alberto e Milena, che si stanno facendo conoscere in tutta la loro spontaneità, Giaele De Donà che tanto aveva fatto discutere a inizio reality per la sua idea di amore libero e Davide Donadei, uno degli ultimi arrivati. Chi di loro è stato eliminato?

Davide è stato eliminato, Donnamaria squalificato

Davide Donadei è stato eliminato definitivamente e ha dovuto lasciare la casa del GF VIP. Edoardo Donnamaria, invece, è stato squalificato.

Chi sono i concorrenti in nomination, data prossima puntata

Non esiste puntata del Grande Fratello Vip senza le nomination. Che siano in confessionale o palesi, davanti a tutti. Soprattutto ora che la finale si avvicina, il gioco si fa duro. Chi dei concorrenti è finito al televoto? Alfonso Signorini ne ha aperto uno per l’eliminazione o per decretare il secondo finalista? Non ci resta che pazientare un po’ e aspettare prima della messa in onda della prossima puntata, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda lunedì 13 marzo.

In nomination, sempre a rischio eliminazione, sono finiti: