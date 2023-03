Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Nikita, Luca, Antonella, Alberto, Milena, Giaele e Davide? Sondaggi e percentuali

Dopo la sorpresa e la decisione del pubblico di eleggere Oriana Marzoli prima finalista del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini è pronto a entrare, ancora una volta, nelle case degli italiani. E questa volta, però, uno dei concorrenti, a un passo dalla finale, dovrà essere eliminato, salutare i coinquilini e rinunciare, forse, a un sogno. In ogni caso, il gioco continua ad appassionare i telespettatori e si fa sempre più duro. Tra ‘ramanzine’, provvedimenti, amori che nascono, complicità e tante polemiche. Chi dei vipponi è a rischio? E cosa succederà nella puntata di stasera?

Nikita, Onestini, Antonella, Alberto, Milena, Giaele e Davide al televoto stasera al GF VIP

Dopo aver eletto la prima finalista del GF VIP, di questa edizione così lunga, si torna a eliminare nella casa più spiata d’Italia. E l’ultima parola, come sempre, spetta al pubblico da casa. A rischio, al televoto, sono finiti ben 7 concorrenti: Nikita Pelizon, che continua ad essere amatissima fuori, Luca Onestini, un po’ chiacchierato, Antonella Fiordelisi, che sembra aver trovato un compromesso con il ‘suo’ Donnamaria, Alberto De Pisis, che ha fatto il suo percorso in continua crescita. E ancora, a rischio Milena Miconi, che si sta facendo conoscere giorno dopo giorno, Giaele De Donà, che tanto aveva fatto parlare per la sua idea di amore libero e di matrimonio senza vincoli e Davide Donadei, uno degli ultimi arrivati nella casa. Chi di loro dovrà lasciare il gioco, ora che la finale si avvicina?

Davide Donadei viene eliminato?

Stando ai primissimi sondaggi, pubblicati come sempre sul sito Grande Fratello Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nikita Pelizon con oltre il 38% delle preferenze. A seguire, e con un poco stacco l’uno dall’altro, Luca Onestini con il 17.46% e Antonella Fiordelisi con il 17.28%. Sotto il 10%, invece, Alberto De Pisis, Milena Miconi e Giaele De Donà. In basso alla classifica c’è, però, Davide Donadei con il 4.83%. Sarà lui a dover lasciare questa sera il gioco? Chissà…Non ci resta che seguire la puntata a partire dalle 21.30 circa, in diretta, su Canale 5!