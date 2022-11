Milena Miconi: chi è, età, carriera, vita privata, Instagram

Milena Miconi è un’attrice ed ex modella italiana. E’ famosa per aver preso parte a tantissime fiction televisive, da Don Matteo, Un posto al Sole, Terapia d’urgenza, Rex, Un medico in famiglia e tante altre. Ma ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Milena Miconi: chi è, età, carriera

Milena Miconi nasce a Roma Roma il 15 dicembre 1971. Fin da giovane studia recitazione e inizia la sua carriera come attrice negli anni Novanta, iniziando dai fotoromanzi. Diventa anche modella ed è testimonial dell’organizzazione Parent Project.

Esordisce in teatro con lo spettacolo con Atti Unici di Neil Simon, diretta da Antonio Serrano, poi nel 1985 recita in Se ne cadette o’ Teatro per la regia di Bruno Colella e nel 1993 ne La voglia matta di Attilio Corsini. Nel 1997 fa il suo esordio sul grande schermo e partecipa a due film: Finalmente soli, diretto da Umberto Marino, in una parte minore, e Fuochi d’artificio, per la regia di Leonardo Pieraccioni nel ruolo di Virginia.

Partecipa a una puntata de Un posto al sole e da quel momento entra nel mondo delle fiction televisive: prende parte a S.P.Q.R e ad Anni ’50, per la regia di Carlo Vanzina nel ruolo di Nadia. Partecipa a Don Matteo nel 2000 e continua anche la carriera nel teatro partecipando a vari spettacoli. È poi impegnata in televisione da Sanremo per il programma del 40º Premio Regia Televisiva, che conduce insieme a Daniele Piombi e nella trasmissione Donne & Viaggi su Rete 4.

Nel 2005 partecipa a tre fiction televisive: Edda, regia di Giorgio Capitani nel ruolo di Nora Pessine; San Pietro, regia di Giulio Base, nel ruolo di Maddalena e Una famiglia in giallo. Torna al cinema con il film “Il sottile fascino del peccato”, per la regia di Franco Salvia, nel ruolo di Rachele. La carriera prosegue in televisione con Il delitto di Via Poma, regia di Roberto Faenza.

Vita privata, il matrimonio con Mauro Graiani

Nel maggio 2019 sposa Mauro Graiani, con il quale era fidanzata da 18 anni. Dalla loro unione sono nate due figlie: nel 2003 Sofia, seguita nel 2010 da Agnese.