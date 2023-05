Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 6 e domenica 7 maggio 2023

Difficile immaginare un weekend di Canale 5 senza Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. La padrona di casa è Silvia Toffanin, lei che con il suo garbo e la sua eleganza sa come accogliere in studio gli ospiti, farli sentire a proprio agio. E loro, volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport, dovranno raccontarsi a cuore aperto e senza freni, ripercorrendo tutta la vita fatta di successi e di momenti belli (e non). Tra grandi emozioni, racconti inediti e colpi di scena. Ecco, intanto, tutte le anticipazioni di sabato 6 e domenica 7 maggio.

Lo speciale di Verissimo dedicato all’Incoronazione di Re Carlo III

Doppio appuntamento con Verissimo e con Silvia Toffanin. Avete capito bene: domani mattina a partire dalle 10.45 (ora italiana), Verissimo in collaborazione con TG5 presenterà “L’incoronazione di Carlo III”. La padrona di casa, con i suoi ospiti, seguirà, in diretta, l’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra, che diventerà re dopo sua madre Elisabetta II. Uno speciale, realizzato con la collaborazione del Tg5, in onda dalle ore 10.45 fino alle ore 15.45 circa, per documentare quello che si appresta a essere un vero e proprio appuntamento con la storia. In collegamento da Londra gli inviati del Tg5: dall’Abbazia di Westminster Dario Maltese e Susanna Galeazzi e da Buckingham Palace Federico Gatti, mentre in studio ci saranno tre giornalisti esperti Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Antonio Caprarica.

Gli ospiti di sabato 6 maggio, arriva Diletta Leotta a Verissimo

Dopo lo speciale dedicato a Re Carlo III, Silvia Toffanin tornerà in onda con la classica puntata del sabato e accoglierà nel suo salotto Diletta Leotta, la conduttrice e giornalista, che ora aspetta la sua prima figlia. E che racconterà questo momento magico. A Verissimo anche due neo genitori Bianca Atzei e Stefano Corti.

In aggiornamento

Ospiti Verissimo domenica 7 maggio 2023

La padrona di casa accoglierà il suo pubblico anche domenica pomeriggio, sempre a partire dalle 16.30 su Canale 5. Al momento, però, tutto tace sugli ospiti, quindi bisogna pazientare ancora un po’.

In aggiornamento