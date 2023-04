Diletta Leotta e Loris Karius svelano il sesso del bebè: ”Sorprese di Pasqua”

Diletta Leotta e Loris Karius hanno dato il loro annuncio ufficiale. Dopo la notizia della sua gravidanza, ora arriva anche il dettaglio sul sesso del loro bebè in arrivo: Diletta Leotta e Loris Karius aspettano una bambina. Fiocco rosa, dunque, nella famiglia Karius- Leotta. “Sorprese di pasqua”, la frase che ha inaugurato la lieta notizia sui social.

Una notizia, insomma, che non ha mancato di suscitare un certo clamore tra i fan sociale della bellissima bionda. Il fiocco in casa Karius- Leotta è di colore rosa. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore grazie ad un post a scorrimento pubblicato proprio sulla pagina Instagram ufficiale di Diletta Leotta: “Sorprese di pasqua”, con questa caption, la bionda ha rivelato il sesso del bebè. Ha scelto il giorno di Pasqua per dare l’annuncio ai suoi follower, e solamente a due settimane, più o meno, dall’ultimo post in cui confermava la notizia, che già circolava da tempo in rete, della sua prima gravidanza. Anche noi vi avevamo parlato spesso di quel pancino sospetto, che faceva pensare ad una dolce e lieta attesa. Ora, arriva invece anche il video-post, con altre foto, nel quale Diletta si trova in compagnia del suo fidanzato Loris Karius e le nipoti.

Festeggiamenti in famiglia e auguri

Tutti in famiglia, insomma, felici, per festeggiare la Pasqua, ma anche la prossima presenza della nascitura: tanti palloncini rosa e una torta con la cicogna per coronare il tutto. Sotto al post, ovviamente una valanga di auguri e complimenti da parte di tutti i suoi fan. Da Baby K fino ad Alessandro Borghese, tutti hanno voluto fare le congratulazioni a Diletta e Loris che, ovviamente, non possono se non essere molti felici della splendida notizia. Non manca qualche commento anche un po’ più ”critico” sull’immagine che i due danno sui social, ma certamente non ci faranno caso.