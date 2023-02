Diletta Leotta è incinta di Loris Karius? La foto con il pancino sospetto

Diletta Leotta è incinta? Questa è la domanda che tutti si stanno facendo nelle ultime ore, dopo uno dei suoi ultimi post su TikTok in cui si vede un pancino sospetto. Il post fa discutere e i fan impazziscono all’idea che possa diventare mamma. Siete curiosi di saperne di più sulla vicenda? Ecco tutto quello che sappiamo sull’ultimo gossip vip.

Diletta Leotta è incinta di Loris Karius?

La showgirl Diletta Leotta è fidanzata con il portiere del New Castle Loris Karius e la loro storia d’amore sembra andare a gonfie vele. Stanno insieme da circa un anno, dopo che Diletta ha avuto numerosi flirt. Durante un’intervista in cui hanno chiesto della loro relazione, lei ha dichiarato: “Lui potrebbe essere l’uomo giusto” e ha sempre sostenuto di volere dei figli nella sua vita, di non vedere l’ora di diventare madre. In questi giorni è stata in trasferta a Sanremo per seguire il festival e ha approfittato della sua bella e lussuosa camera d’albergo per creare qualche post sul famoso social TikTok… Ma qualcosa non è sfuggito ai fan e il post è diventato virale. Ecco cosa è successo.

La foto con il pancino sospetto

Nel video postato su TikTok, la showgirl e ballerina Diletta Leotta si mostra in pose sensuali mentre si cambia diversi vestiti davanti a una bellissima location, che vede un bellissimo mare blu come sfondo. Nelle sue pose di profilo, però, i fan notano qualcosa: c’è un pancino sospetto. Il gonfiore sarebbe abbastanza evidente anche per i vestiti da lei indossati, cioè un top fasciante e una gonna molto stretta color carne, questi abiti, per forma e colore mettono molto in evidenza tutte le curve del corpo e quella della pancia desta subito sospetti. Sotto il post i fan impazziscono: “Sei incinta?” chiedono migliaia di utenti. Il post ha fatto il giro dei social, mentre il suo amore si allena lontano da lei, a New Castle. Nessuno dei due ha commentato la situazione, né con una smentita, né annunciando la lieta notizia.