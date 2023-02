GF VIP, Giaele riceve una lettera dal marito Brad: ‘Non mancarmi di rispetto’, cosa è successo

Il marito di Giaele De Donà, attualmente una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, in occasione di San Valentino le ha scritto una lunga lettera dove, oltre a farle gli auguri per il loro anniversario, non ha mancato di mettere nero su bianco alcuni aspetti che non le sono piaciuti del comportamento di sua moglie. La lettera è stata resa pubblica dal fratello della gieffina, Matthias. La donna, invece, ancora non l’ha letta. Cosa avrà voluto dirle il marito?

La lettera per Giaele dal marito Brad

In occasione di San Valentino, la festa di tutti gli innamorati, il marito della gieffina Sofia Giaele De Donà le ha scritto una lettera. Quest’ultima è stata resa nota, con delle storie su Instagram, dal fratello di lei, Matthias. Nelle lettera, il marito dopo averle augurato un felice anniversario le spiega i motivi che in questo periodo l’hanno spinto a limitare i contatti con lei. In particolare, all’imprenditore americano non sarebbero piaciuti alcuni suoi comportamenti ritenuti poco rispettosi.

Ma ecco cosa ha detto: ‘Cara Giaele, volevo augurarti un felice San Valentino e un primo anniversario di un anno. Come probabilmente saprai già, sono rimasto scontento dei tuoi comportamenti e del tuo rispetto verso il nostro matrimonio. Che sia per le tue scelte o influenzate da altri, ogni volta che ho preso contatto in precedenza, tu hai scelto di fare qualcosa di irrispettoso poco dopo. È stato proprio per questo che i miei contatti sono stati estremamente limitati (…)’. Dichiara l’uomo che poi, rispetto ad una propria eventule visita nel loft aggiunge: ‘Se desideri, come dici, una mia visita faccia a faccia prima che il tuo tempo sia scaduto nello show, ti suggerisco di non assumere comportamenti che potrebbero sembrare controproducenti per il nostro matrimonio’, conclude.