Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri? Nomination, televoto e immuni dopo la puntata di lunedì 13 febbraio 2023

Chi è stato eliminato ieri, lunedì 13 febbraio, al Grande Fratello Vip? E chi dei ‘vipponi’ è finito dritto in nomination e rischia di uscire nelle prossime puntate? Queste domande si rincorrono e la curiosità dei telespettatori che da metà settembre, ormai, seguono con passione ed entusiasmo il GF VIP è difficile da tenere a bada. Alfonso Signorini, come sempre, è alla conduzione della trasmissione: al suo fianco le opinioniste Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, che rappresenta la voce del popolo web. Ma cosa è successo ieri? Chi ha dovuto abbandonare definitivamente, senza nessuna speranza di ritorno, la casa più spiata di sempre?

Chi è stato eliminato tra Nikita, Oriana, Antonino, Edoardo, Daniele, Nicole, Davide e Attilio al GF VIP?

Dopo l’eliminazione di George Ciupilan, che diverse settimane fa ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia, i televoti erano stati sì aperti, ma nessun vippone era stato eliminato. Almeno fino a ieri. A rischio sono finiti tanti concorrenti: Nikita Pelizon, amata fuori dalla casa, Oriana, che con la sua simpatia sta conquistando tutti, Antonino Spinalbese, che continua a far discutere, Edoardo Donnamaria, che è sempre più in crisi con Antonella. E ancora, al televoto: Daniele, indeciso tra la sua ex Martina e Oriana, Davide Donadei, che si sta facendo conoscere giorno dopo giorno, Attilio Romita, il noto giornalista che ha deciso di mettersi in gioco e Nicole Murgia. Chi di loro è stato eliminato?

Nikita continua ad essere la preferita?

L’eliminato è Attilio Romita.

Concorrenti in nomination e data prossima puntata

Difficile immaginare una puntata del GF VIP senza le nomination. Tutto, d’altra parte, ruota attorno a quelle e al televoto, soprattutto adesso che la finale lentamente si avvicina e siamo già a metà dell’opera, se non oltre. Chi dei concorrenti è finito al televoto? E chi è stato reso immune dai coinquilini e dalle opinioniste in studio? Intanto, la prossima puntata del GF VIP andrà in onda giovedì 16 febbraio, sempre in prima serata!

In nomination, quindi a rischio, sono finiti: Antonella, Antonino, Nikita e Oriana. Immuni per i coinquilini sono: Micol, Davide ed Edoardo Tavassi. Le opinioniste hanno salvato Daniele e Giaele.