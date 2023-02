Grande Fratello Vip, anticipazioni 13 febbraio 2023: ospiti, televoto, eliminato di stasera e ultime news su Daniele

Dopo la puntata del giovedì, con quel doppio appuntamento settimanale e quella sfida ‘persa’ contro il Festival di Sanremo, oggi, come ogni lunedì che si rispetti, torna il Grande Fratello Vip, il reality che da mesi sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra concorrenti che si raccontano a cuore aperto, storie d’amore che nascono, altre che finiscono, strategie, polemiche. Tante discussioni e nuovi ingressi. Per non parlare, poi, dei televoti e delle eliminazioni, ora che la finale molto, ma molto, lentamente si avvicina. Cosa succederà nella puntata di oggi, lunedì 13 febbraio? Ecco tutte le anticipazioni.

Chi viene eliminato tra Antonino, Attilio, Daniele, Davide, Edoardo, Murgia, Nikita e Oriana stasera al GF VIP?

Dopo giorni senza eliminazioni, oggi il pubblico che segue il Grande Fratello Vip dovrà mandare uno dei ‘vipponi’ a casa. E la scelta è ampia. A rischio, infatti, sono finiti: Antonino Spinalbese, ex di Belen, Attilio Romita, giornalista Rai che si è messo in discussione, Daniele, sempre più diviso tra Oriana e Martina, Davide Donadei che lentamente si sta facendo conoscere ed Edoardo Donnamaria. E ancora, per le donne, troviamo: Nicole Murgia, Nikita, Oriana. Chi di loro dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia? Cosa decideranno di fare i telespettatori?

Daniele, Martina e Oriana: ultime news

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Daniele Dal Moro, ormai uno dei protagonisti di questa edizione. Dopo l’ingresso della sua ex fidanzata Martina, i rapporti con Oriana erano diventati più tesi. Ora, però, la passione è tornata e Martina sembra gelosa. Ci saranno altri colpi di scena? Lei prova ancora qualcosa per lui?

Edoardo e Antonella, Ivana e Luca

A poche ore da San Valentino, giornata dedicata all’amore, non si può non parlare anche di Edoardo Donnamaria, a rischio eliminazione, e di Antonella Fiordelisi. La loro storia, tra alti e bassi, continua. Eppure negli ultimi giorni c’è stato un altro, l’ennesimo, litigio. Riusciranno a trovare un punto d’incontro? Lo stesso vale per Ivana e Luca: la ragazza, ex fidanzata del vippone, è rientrata in casa e ha scombussolato un po’ gli equilibri.

Quando va in onda la prossima puntata del GF VIP

Non ci resta, quindi, che seguire la puntata di stasera, a partire dalle 21.30 circa su Canale 5 perché i colpi di scena non mancheranno. La prossima puntata, invece, salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda giovedì 16, per il doppio appuntamento settimanale!