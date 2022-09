Davide Donadei: chi è, età, lavoro, foto, Instagram, Chiara e Roberta

E’ tutto pronto per la seconda puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, martedì 8 settembre, come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:45. Nella puntata di ieri protagonisti, al centro dello studio, Gemma Galgani e il suo ormai ex corteggiatore Nicola Vivarelli – meglio conosciuto come Sirius.

Oggi verranno presentati anche i quattro nuovi tronisti. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul tronista pugliese Davide Donadei.

Uomini e Donne, Davide Donadei: chi è, età, curiosità, lavoro

Davide Donadei ha 25 anni è di Gallipoli e nella vita è un ristoratore. ‘Mio padre ha avuto problemi con le forze dell’ordine ed è per questo che il mio cognome può essere un campanello d’allarme perché le persone si basano solo su questa vicenda, però io sono sicuro di me e se dovessero conoscermi come si deve non avrebbero problemi’ – ha raccontato Davide nel video diffuso da Witty tv.

I genitori si sono separati 25 anni fa dopo 12 anni di matrimonio. Lui ha vissuto con la madre ed il fratello: ‘Mamma ci ha cresciuto lavorando tutti i giorni, ha fatto da mamma e da papà’.

In una ragazza non sopporta la maleducazione. Esteticamente preferisce le more con occhi scuri. Tra 10 anni si immagina con una famiglia e una buona stabilità economica.

La discussione di Chiara e Davide

Nella puntata di oggi Chiara Rabbi non ha potuto nascondere la sua gelosia. Ha aspramente rimproverato Davide del suo comportamento e non ha lesinato critiche anche per Roberta Di Padua. D’altro canto è evidente che Chiara ancora ha un legame con Davide che non ha valutando la reazione della sua ex ha raccontato della sua serata con Roberta conclusasi con un bacio.

Ma Chiara ricorda anche come già quando stava con Davide, il rapporto con Roberta era molto forte…