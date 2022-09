Chiara Rabbi di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, foto, Instagram e Davide Donadei

Uomini e Donne. Oggi Chiara Rabbi è tornata nuovamente in studio e non in condizioni ideale, potremmo dire. Infatti, Maria ad inizio puntata ha fatto mettere tre sedute al centro dello studio, rispettivamente per Chiara Rabbi, Davide Donadei e Roberta Padua. Pare che tra Davide e Roberta ci stato un flirt durante una cena assieme, Chiara non ci sta e decide di dire la sua. Davide è un po’ in difficoltà, come ne uscirà da questa situazione?

Chiara Rabbi: chi è, età, che lavoro fa

Chiara Rabbi è nata a Sacrofano, in provincia di Roma, il 9 luglio del 1996, sotto il segno del Cancro. Chiara è nata e cresciuta con i nonni, ai quali è molto legata, e con il padre: sembrerebbe non avere ottimi rapporti con la madre. La giovane lavora come barista a Sacrofano e durante l’ultima esterna con Davide ha deciso di far conoscere al ragazzo i suoi posti del cuore. Chiara ha diversi tatuaggi.

Chiara Rabbi: Instagram, dove seguirla sui social

Chiara ha un profilo Instagram: @chiara_geme ed è molto seguita, vanta 84,7 mila followers.