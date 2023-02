Grande Fratello Vip, quando va in onda la prossima puntata? Data, televoto e anticipazioni

Siete pronti a tirare un sospiro di sollievo? Il Grande Fratello Vip, reality che da metà settembre tiene compagnia ai telespettatori (e lo farà fino ad aprile), ritornerà in onda con un doppio appuntamento settimanale. Proprio nella settimana di Sanremo: questa, infatti, la decisione di Mediaset, che ha pensato bene, questa volta, di non stravolgere i palinsesti, nonostante il rischio che molti siano sintonizzati su Rai 1 per seguire il Festival condotto da Amadeus.

Il GF VIP va in onda giovedì 9 febbraio?

Dalle parole, finalmente, ai fatti. Lo aveva già annunciato Alfonso Signorini, padrone indiscusso della casa più spiata d’Italia, ma ora c’è la certezza: il Grande Fratello Vip, dopo la classica e tradizionale puntata del lunedì, riaprirà le porte anche di giovedì. E la prossima puntata, salvo cambiamenti improvvisi di palinsesto (che si spera non ci siano), andrà in onda giovedì 9 febbraio, sempre in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa!

Chi sono i concorrenti al televoto, nomination

E la puntata di giovedì, quindi tra pochissimi giorni, sarà davvero importante. Perché se lunedì 6 nessuno dei concorrenti è stato eliminato, il 9 ci sarà l’eliminazione. Chi dei vipponi rischia di finire dritto al televoto e quindi di andare a casa? La decisione, come sempre, spetta al pubblico, che resta sovrano. Intanto, l’avventura dei concorrenti continua: tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, strategie vincenti (e non), discussioni e polemiche che sono dietro l’angolo. Così come le emozioni e i colpi di scena che non mancano mai!

Non ci resta quindi che aspettare e capire se giovedì entreranno nella casa anche nuovi concorrenti (d’altra parte, da giorni non si parla d’altro). L’appuntamento con il Grande Fratello Vip è per il 9 febbraio: bisogna solo attivare il conto alla rovescia e decidere se seguire il reality o il Festival di Sanremo 2023!