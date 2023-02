GF VIP, nuovi ingressi al Grande Fratello Vip: chi sono i concorrenti e quando entrano

Non smette di regalare colpi di scena e grandi emozioni il Grande Fratello Vip, il reality che da metà settembre sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra storie d’amore, gelosie, baci sotto le coperte, strategie e non poche discussioni. Per non parlare, poi, dei concorrenti e di quelli nuovi che sarebbero pronti a varcare la soglia della porta rossa, ora che la finale, prevista ad aprile, lentamente si avvicina. Ma chi sono i nuovi concorrenti del GF VIP? Ci sarà anche l’ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa? Ecco tutte le anticipazioni!

Chi sono i nuovi concorrenti del GF VIP?

Sarebbero quattro, stando alle indiscrezioni che circolano sul web (annunciate dal sito Blasting News), i concorrenti pronti a varcare la soglia della porta rossa. Tra ex fidanzati e colpi di scena. Tra i nomi, infatti, spicca quello di Martina Nasoni, storica ex fidanzata di Daniele Dal Moro, che ora si sta avvicinando, tra alti e bassi, a Oriana Marzoli. Sembra essere sicuro, invece, l’ingresso di Ivana Mrazova, ex compagna di Luca Onestini: i due si sono conosciuti proprio nella casa più spiata d’Italia, ma pochi mesi fa la storia è giunta al capolinea. E, a quanto pare, non certo nei migliori dei modi: si confronteranno? Riscoppierà la passione? Il terzo nome, invece, è quello di Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon. Ma sarà davvero così?

Gianluca Benincasa entrerà nella casa del GF VIP?

Sembrerebbe essere a rischio, invece, la partecipazione di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, la famiglia di Antonella avrebbe intrapreso delle azioni legali contro il ragazzo. E questo, quindi, potrebbe ostacolare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Gianluca, sui social, si è sfogato: “Persone a cui ho dato tutto me stesso, che ho cercato sempre di proteggere, sono state capaci di recarmi tutto questo male gratuito. Arrivare a fare questo tipo di denuncia senza fregarsene di cosa avrebbe potuto recarmi significa tanta, ma tanta cattiveria (…) Spero davvero che questa faccenda si risolva al più presto e che chi mi ha recato questo male ne paghi le conseguenze”. Insomma, ne vedremo delle belle!