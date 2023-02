GF VIP, chi vincerà il Grande Fratello Vip? Concorrente preferito, quote, pronostici e ultimi sondaggi

Chi vincerà il GF vip 7? E’ ancora presto per fare pronostici, ma sul web il pubblico si sta già esprimendo in tal senso. Stando al sondaggio sul sito Grande Fratello forumfree, la favorita è Nikita Pelizon che ottiene il 16% dei consensi. Al secondo posto, Daniele Dal Moro con il 12%. Subito dietro c’è Edoardo Tavassi con l’11%.

Chi vincerà questa edizione del GF VIP? I pronostici e le quote

Per quanto riguarda le quote dei bookmakers invece, per la vittoria del Gf Vip 7 il favorito è Edoardo Tavassi. L’ipotesi che il fratello di Guendalina Tavassi vinca il reality vale circa 3 volte la posta. La concorrenza per l’istrionico videomaker non manca. Amatissima dal pubblico da casa (meno dai suoi coinquilini) è Nikita Pelizon, che paga 4 come vincitrice del reality. Alle loro spalle i bookie calano il bis: Edoardo Donnamaria e Luca Onestini pagano tutti 5.

La diretta del programma può essere seguita su Canale 5 a partire dalle 21.45 e in streaming su Mediaset Play. L’occhio delle telecamere del Gf Vip non abbandona mai gli inquilini della Casa, le immagini sono disponibili in diretta dalle 09.00 alle 06.00 su Mediaset Extra. Su La5 invece dal lunedì al venerdì alle 12:30 e dal lunedì al sabato all’01:00. Sono inoltre previste due strisce giornaliere in onda alle 16.40 su Canale 5 e alle 13.00 su Italia 1, dal lunedì al venerdì.

Le new entry nella Casa

Grande Fratello Vip si prepara alla sfida con Sanremo 2023, mettendo in campo nuovi ingressi. Solo qualche giorno fa Gabriele Parpiglia a Casa Pipol aveva svelato che un’amatissima ex vippona e due ex fidanzati degli attuali concorrenti sarebbero entrati nel loft di Cinecittà. «Da febbraio sono previsti nuovi ingressi al Grande Fratello, non saranno però concorrenti. Saranno degli ospiti. Tra questi possiamo fare dei nomi, ci sarà il probabile ritorno di Jessica Selassiè. E’ stato chiesto a Matteo Diamante di entrare. Questi nomi li stiamo dando in esclusiva. Non è detto che Chiara (Rabbi ndr), che ripeto come ho detto l’altra volta stava aspettando una risposta per fare la tronista a Uomini e Donne, non possa essere tra questi ingressi».

Così mentre Chiara Rabbi, ex di Davide Donadei, ha già preso le distanze da questa notizia, L’Investigatore Social aveva rivelato che non sarebbe stata Jessica ma bensì Clarissa la sorella delle Selassiè che entrerà nella casa. Recentemente l’ex vippona ha mostrato interesse per l’inquilino Andrea Maestrelli. Ad aggiungere un altro tassello al puzzle ci ha pensato poi Biagio D’Anelli che ha affermato che il 9 febbraio entreranno ben altri 6 concorrenti nel Gf Vip. Inoltre l’ex vippone, ed esperto di gossip, ha fatto intendere che tra loro potrebbe esserci anche Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi che era entrato qualche settimana fa nella casa per farle una sorpresa.