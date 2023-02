Gegia del GF VIP radiata dall’albo degli psicologi del Lazio: cosa era successo con Marco Bellavia

Gegia è stata radiata dall’albo degli Psicologi del Lazio a causa del comportamento che ha tenuto all’interno della casa del Grande Fratello vip, nei confronti di Marco Bellavia. La segnalazione all’Ordine professionale era stata fatta da Alessia Pontecorvo e Veronica Satti e solo adesso è arrivata la decisione.

Ad essere ‘incriminate’ le dichiarazioni di Gegia a Marco Bellavia

La questione è nata in particolare per alcune dichiarazioni che l’ex gieffina aveva pronunciato parlando di Bellavia: “Tu non stai bene – aveva detto -. Non lo vedete che sta bene? Siamo noi che stiamo male. Dovevamo continuare ad ascoltare le c@@te che diceva”. Asserzioni che sono costate a Gegia, all’anagrafe Francesca Antonaci un accertamento sulla sua condizione di psicologa iscritta all’albo.

“Se dici sciocchezze qualificandoti come psicologa, come psicologa te ne prendi le conseguenze” ha scritto sui social la Satti che non ha accettato di buon grado il comportamento tenuto dall’attrice nei confronti di Marco Bellavia, sminuendo il suo stato emotivo a causa di una forte crisi depressiva. Ma a seguire Bellavia e Gegia hanno avuto un chiarimento con tanto di scuse da parte dell’attrice.

Veronica Satti mette l’accento sul comportamento sbagliato tenuto dall’attrice

“I comportamenti da condannare erano diversi e tutti gravi: lo ha apostrofato pazzo e malato e ha comunque continuato a tormentarlo, ma la cosa che più ci ha lasciate “senza parole” e ci ha fatte arrabbiare è stata una diagnosi fatta in diretta tv. Francesca Antonaci è l’antitesi di chi studia psicologia: lo psicologo è tenuto a ottemperare alle norme del Regolamento Europeo (anche se non pratica) una di queste norme riguarda la privacy della diagnosi e dei dati sensibili”. Satti per quanto soddisfatta del risultato raggiunto continua a evidenziare il comportamento che ritiene non adatto a una laureata in psicologia con tanto di iscrizione all’albo, quando l’impegno dovrebbe essere invece diretto a “dare possibilità alle persone di non sentirsi mai sbagliate se stanno soffrendo”.