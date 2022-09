Gegia al GF VIP: chi è, età, carriera, oggi, marito, vita privata e Instagram

Grande Fratello Vip. Proprio lei che è passata alla storia per essere l’anti-diva per eccellenza, ora, potrebbe diventarlo a tutti gli effetti, grazie alla partecipazione al nuovo cast del Grande Fratello Vip. Di fatto, Alfonso Signorini ha scelto anche Gegia tra coloro che prenderanno parte alla nuova edizione di quest’anno.

Chi è Gegia l’anti-diva della televisione

Comica, cantante, ma anche attrice e conduttrice: Gegia è senza ombra di dubbio tra le personalità televisive italiane più eclettiche, diventata particolarmente famosa negli anni ’80 per il suo carisma e il suo stile inconfondibile. Se da una parte alle generazioni più grandi questo nome non suonerà di certo nuovo, le generazioni più giovani ormai lontane dalla televisione dei vecchi tempi potrebbero non sapere chi sia. Per questo ci siamo qui noi!

Leggi anche: Grande Fratello Vip: ecco quando inizia, chi sono i concorrenti. Il cast completo

Il perché di quel nome

“Ma chi è Gegia e perché si chiama così?” già si immagina la domanda, soprattutto tra i più giovani, coloro che effettivamente seguono con maggior rigore le puntate del Grande Fratello Vip. Certamente il suo è tra nomi più o meno sconosciuti, come quello di Antonino Spinalbese o ancora George Ciupilan.

Gegia, ovviamente, è solamente un diminutivo. Non si trovano in rete particolari significati affettivi legati allo pseudonimo scelto dall’artista per la sua carriera, né eventuali indizi che facciano pensare ad un motivo particolare.

Gli esordi di carriera

All’anagrafe lei è Francesca Carmela Antonaci, nasce a Galatina, in provincia di Lecce, nel 1959. Da sempre attratta dal mondo dello spettacolo, nonostante le due lauree, conseguite entrambe all’Università La Sapienza di Roma, una in Lettere e una in Psicologia, non ha mai smesso di ascoltare quella voce che, di fatto, l’ha guidata verso una carriera artistica. Sin da subito inizia a lavorare come attrice, ballerina e cantante in teatro e in televisione.

La grande popolarità negli anni ’80

Il suo esordio ufficiale avviene con una collaborazione con Antenna 3 Lombardia, sebbene poi il vero successo per Gegia arrivi nel 1981 grazie alla partecipazione a Sotto le stelle, programma trasmesso da Rai 1. In questa sede, sotto la guida di Giancarlo Magalli, si esibisce nel ruolo della “provinanda ingenua”, diventando “l’anti-diva” per eccellenza. Un brand che le rimarrà incollato addosso come marchio di fabbrica.

L’anti-diva per eccellenza

Il suo peculiare personaggio, infatti, è stato ironicamente contrapposto a quello di una diva molto amata in quegli anni (e negli anni a venire), ovvero la compianta Raffaella Carrà. Di Gegia, soprattutto, si ricorda ancora oggi una gag con Franco Barcardi in cui quest’ultimo interpretando un maestro truffaldino le ruba i soldi continuando a ripeterle “Sei una bomba!”.