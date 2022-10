GF VIP: stasera Marco Bellavia torna nella casa, il confronto con i concorrenti

È atteso il confronto conclusivo, quello che dovrebbe mettere la parola fine al caso Bellavia nato nella casa del Grande Fratelli Vip. L’ex gieffino dovrebbe essere presente negli studi di Cinecittà per avere un faccia a faccia con i vip rimasti nella casa. Un confronto annunciato per giovedì 20 ottobre nella diretta.

Si tratterebbe, quindi, del passo conclusivo in relazione alla vicenda relativa al presunto bullismo subito da Bellavia. Grande l’attesa per l’incontro che si spera chiarisca alcuni punti rimasti in sospeso.

Bellavia a confronto con i suoi ex coinquilini

L’occasione dovrebbe essere quella buona affinché l’ex conduttore di Bim Bum Bam, racconti finalmente la sua verità. Le cause del suo crollo psicologico e il trattamento che gli sarebbe stato riservato dai suoi coinquilini, molti dei quali penalizzati a causa di una mancanza di sensibilità nei confronti di Bellavia che stava vivendo un momento delicato.

Un caso che ha scatenato polemiche che hanno tenuto alta l’attenzione di esperti e meno esperti che hanno criticato l’atteggiamento riservato al conduttore nella casa.

Al confronto dovrebbe mancare all’appello Sara Manfuso che ha deciso liberamente di lasciae la casa dopo il caso di Marco Bellavia. La Manfuso si è anche scontrata duramente con il conduttore del reality Alfonso Signorini che a quanto pare gli avrebbe chiuso definitivamente le porte del reality.

Ma i suoi ex coinquilini hanno capito che qualcosa non va con Sara perché hanno evidenziato: “Con Sara deve essere successo qualcosa, da quando è uscita non è mai in trasmissione”.

Aspettiamo con ansia di vedere cosa succederà nel confronto tra marco Bellavia e i suoi ex coinquilini..