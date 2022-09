Sara Manfuso al GF VIP: chi è, età, carriera, chi è il marito, lavoro, Instagram, il matrimonio con Andrea Romano

Tutto pronto, o quasi, per la prossima avvincente stagione del Grande Fratello Vip. Il cast è già noto da tempo ormai, e tra i partecipanti c’è anche Sara Manfuso, scopriamo meglio il suo profilo. Continuate a leggere!

Chi è Sara Manfuso

Sara Manfuso, una delle concorrenti per la casa più spiata d’Italia, è la moglie Andrea Romano, e nasce a Cassino in provincia di Frosinone nel 1987. Conosciuta soprattutto per essere stata una modella, è laureata in storia e filosofia, ha una passione per i temi sociali e politici e negli ultimi anni è diventata un importante volto televisivo.

Modella, storica e filosofa

Tra le varie cose, infatti, l’ex modella è stata, infatti, molto spesso ospitata in molti programmi tv ed attualmente inoltre Presidente dell’Associazione #iocosì, impegnata nella difesa dei diritti delle donne che si sono trovate a vivere come lei violenze sessuali. Anche lei, purtroppo, è stata una vittima del devastante fenomeno in Italia, quando era molto giovane, e per questo ha deciso di dedicarsi completamente alla causa.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, tra i concorrenti anche Sara Manfuso e Amaurys Perez: il cast completo

Il matrimonio con Andrea Romano

Sara Manfuso si è sposata con Andrea Romano nel 2020, una unione sancita dal dicembre 2020. Prima di questa storia d’amore, è stata legata al politico Alfredo D’Attorre.

Il racconto della violenza sessuale

Sara Manfuso, come già anticipato, nella sua carriera ha raccontato spesso di essere stata vittima di una violenza sessuale quando era molto giovane. A Storie Italiane, ad esempio, Sara Manfuso ha confessato pubblicamente che all’età di soli 17 anni sarebbe stata vittima di un abuso da parte di un uomo mentre rientrava a casa sua, da sola e in pieno giorno.

Il racconto delle violenze

Le sue parole sul drammatico accadimento sono state: “Vicino al portone trovo un uomo con un berretto e un occhiale da sole, e perchè questi dettagli sono utili, quello è un uomo che mi ha praticato violenza ed era forse una violenza premeditata, sapeva i miei orari, le mie abitudini, e mi aspettava“. Da quel giorno, Sara lotta per contrastare il fenomeno e fa la sua parte sociale in qualità di Presidente dell’Associazione #iocosì.