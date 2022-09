Sara Manfuso, chi è il marito Andrea Romano: età, carriera politica, vita privata, figlia e Instagram

La casa del GF VIP ha riaperto i battenti e i ‘vipponi’ sono pronti a varcare la soglia della porta rossa e a raccontarsi sotto i riflettori del reality. Che vede alla conduzione, ormai da anni, Alfonso Signorini. Tra i partecipanti anche Sara Manfuso, giornalista e ospite di diversi talk, che è sposata con il deputato del PD, Andrea Romano.

La carriera politica di Andrea Romano

Andrea Romano è nato a Livorno il 10 maggio del 1967 ed è un noto politico, storico e accademico. È stato direttore di Democratica, giornale online del Partito Democratico. Dopo la laurea in studia e il dottorato di ricerca, si è trasferito a Mosca, poi ha iniziato a lavorare come ricercatore quando è ritornato in Italia. Dal 1994 al 1996 è stato iscritto al PD della Sinistra e ha collaborato, durante il primo e secondo governo di Massimo D’Alema, con il sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri. Dal 2009, invece, è professore associato di Storia Contemporanea all’Università Tor Vergata e ha scritto per testate come L’unità, Il Post, La Stampa, Il Riformista.

L’elezione come deputato

Dal 2009 al 2013 è stato direttore dell’associazione politico-culturale centrista Italia Futura e alle elezioni del 2013 si è candidato alla Camera dei Deputati. Fino al 2014, tra l’altro, è stato capogruppo di Scelta Civica per l’Italia e il 27 ottobre dello stesso anno ha aderito ufficialmente al PD. Alle elezioni del 25 settembre è stato candidato per la Camera dei deputati nel collegio uninominale di Livorno.

Il matrimonio con Sara Manfuso, la perdita del figlio

Andrea Romano da dicembre 2020 è sposato con la giornalista Sara Manfuso. Il politico aveva un figlio, Dario, avuto dal primo matrimonio con Costanza Craveri, disabile dalla nascita e morto il 22 febbraio del 2021 per un arresto cardiaco. Dario aveva solo 24 anni.

Instagram di Andrea Romano

Andrea Romano ha un profilo Instagram e con l’account @andrearomano67 vanta oltre 1.000 followers.