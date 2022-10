Marco Bellavia, l’accusa dell’ex fidanzata Maryanna Bosis: ‘Non è così, ci sta marciando’

Al GF Vip, Marco Bellavia ha mandato un videomessaggio diretto agli ex inquilini. Nella registrazione, ha spiegato come ora stia meglio e di come la Casa gli abbia accentuato i problemi di depressione.

Comparso in camera al fianco del proprio figlio, il conduttore ha affermato come i suoi problemi depressivi all’infuori della Casa siano sporadici.

L’ex fidanzata non crede a Marco Bellavia

In una dichiarazione pubblica, Maryanna Bosis, ex fidanzata del noto showman, non avrebbe creduto alla versione di quello che fu il suo compagno. La donna infatti dice: “Credo proprio che ci stia marciando. Ovviamente è un mio parere, una sensazione che ho avuto forte guardandolo in tv. Magari mi sbaglio, ma nella casa ho visto un Marco diverso da come l’ho conosciuto io”.

“Non dico che Marco è un bugiardo – prosegue la Bosis -, ma non è neanche stupido. Anzi conosce molto bene le dinamiche televisive. Sa i tempi e i modi della televisione, cosa fare per piacere”.

“Credo sia stata tutta una strategia per uscire bene agli occhi del pubblico – conclude la donna -. Marco non ha mai digerito di essere stato ‘fatto fuori’ ai tempi di Bim Bum Bam, tanto che non vede l’ora di tornare a fare televisione”.

Signorini concederà una replica all’ex conduttore di Bim Bum Bam?

Ora, resta da capire se Alfonso Signorini concederà una replica allo showman, attaccato a sorpresa dalla propria ex fiamma.

Al momento, sappiamo come Marco Bellavia ha in programma di essere in studio al GF Vip tra massimo due settimane. L’occasione potrebbe prevedere un chiarimento con gli inquilini della casa e forse anche un risposta alle parole di Maryanna Bosis.