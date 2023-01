Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri tra Nikita, Oriana e George? Chi è uscito e nomination

Mancano ancora diverse settimane alla fine e da settembre, ormai, i concorrenti del Grande Fratello Vip stanno tenendo compagnia ai telespettatori di Canale 5. A quelli che seguono le loro avventure e si stanno appassionando alle loro storie. Tra amori che nascono, altri che finiscono, strategie, polemiche e continue dinamiche. Per non parlare, poi, delle emozioni e dei colpi di scena. Ma cosa è successo nella puntata di ieri, lunedì 30 gennaio? Chi dei concorrenti al televoto è stato eliminato e ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia?

Chi è uscito ieri al GF VIP tra Nikita, Oriana e George?

Nomination e televoto. Anche su questi due elementi si base il Grande Fratello Vip, tra non poche discussioni. Dopo l’eliminazione di Wilma Goich, che era già stata mandata via dalla casa e aveva ottenuto il biglietto di ritorno, tre vipponi, tre protagonisti a modo loro, sono finiti al televoto. E quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlando di George Ciupilan, il più piccolo della casa e il più silenzioso, di Nikita Pelizon, che è sempre stata salvata dal pubblico ed è amatissima fuori dal gioco e di Oriana Marzoli, una protagonista indiscussa di questa edizione. Che con la sua simpatia sta travolgendo tutti. Chi di loro è stato eliminato? Chi dei concorrenti ha dovuto abbandonare il gioco e rientrare in studio da Alfonso Signorini?

Chi è in nomination e quando va in onda la prossima puntata

Non si può concludere una puntata del GF VIP senza nomination. E, quindi, senza scontri e discussioni. Chi dei concorrenti è finito al televoto? Chi, invece, è stato reso immune e salvato dalle due opinioniste in studio e dagli altri compagni di viaggio? Non ci resta che aspettare e seguire, passo dopo passo, il reality. La prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 6 febbraio, ma è probabile anche che torni il doppio appuntamento settimanale, proprio durante la settimana di Sanremo.