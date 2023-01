Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Nikita, Oriana e George? Sondaggi e percentuali di stasera

Televoto GF VIP e nuova puntata tutta da seguire. I giorni passano, il tempo vola, ma nulla cambia per il Grande Fratello Vip, il reality che da metà settembre sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, che potrà seguire sull’aiuto e supporto delle sue opinioniste in studio, Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi (voce del popolo web). Ma cosa succederà nella puntata di stasera? Chi dei concorrenti è al televoto e rischia l’eliminazione, ora che sono trascorse un bel po’ di settimane dall’inizio dell’avventura?

Chi si salva tra Nikita, Oriana e George oggi al televoto al GF VIP

Dopo l’eliminazione di Wilma Goich, che ha dovuto salutare gli amici e ritornare in studio da Alfonso Signorini, altri tre ‘vipponi’ sono finiti al televoto. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, che ha cercato (invano) di riconciliarsi e avvicinarsi a Luca Onestini, di Oriana Marzoli, che resta una delle protagoniste indiscusse di questa edizione e di George Ciupilan, il più piccolo e il più silenzioso della casa con un passato difficile alle spalle. Chi di loro verrà eliminato dal pubblico?

I sondaggi di stasera

Stando ai sondaggi pubblicati come sempre sul sito Grand Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nikita Pelizon con oltre il 44% di preferenze. A seguire, al secondo posto, Oriana con il 33.66%, mentre a rischio sembrerebbe esserci il piccolo George, con il 18.45%. Sarà lui a dover abbandonare definitivamente la casa? Il fatto di essere silenzioso, di parlare al momento giusto e di creare poche dinamiche sarà penalizzante ai fini del gioco? Non ci resta che seguire la puntata di stasera, che prenderà il via dopo Striscia la Notizia. Non mancheranno i colpi di scena, le sorprese e le grandi emozioni. Perché il GF VIP non delude mai le aspettative di nessuno.