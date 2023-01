GF VIP, nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip: entrano Matteo Diamante e Clarissa Selassiè? Ultime news

Nel corso delle ultime ore, sono emerse delle indiscrezioni in merito ai nuovi ingressi all’interno del Grande Fratello Vip 7. A spoilerarli ci ha pensato Alessandro Rosica che, con un post sui social, ha riferito testuali parole: “E invece vi do l’ennesimo spoiler scoop GF Vip targato Rosica Alessandro. L’altro nome che vogliono dentro è niente popò di meno che Clarissa Selassiè, infatti la princess potrebbe entrare proprio insieme a Matteo Diamante’.

Clarissa Selassiè e Matteo Diamante nuovi concorrenti del GF VIP?

Stando sempre alle dichiarazioni di Rosica, i due farebbero il loro ingresso non come concorrenti, ma come ospiti per qualche settimana. Quali saranno le dinamiche che andranno a creare, soprattutto visto che Diamante è l’ex di Nikita Pelizon. Scopriremo gli sviluppi di tutto ciò nel mese di febbraio. I rumours danno per certo l’ingresso dell’ex naufrago, che nelle scorse settimane non le aveva mandate a dire sulla ex fidanzata e il suo storico amico.

Come se non bastassero i tira e molla delle coppie e le liti sempre più frequenti (persino per il vino), nella casa del Grande Fratello Vip potrebbero presto arrivare – dopo i topi – delle new entry destinate a scompigliare ulteriormente gli equilibri. Non si tratterà però di ingressi permanenti, ma di ospiti che dovrebbero trattenersi per qualche settimana. Tra i nomi più caldi secondo gli ultimi rumours c’è quello di Matteo Diamante.

L’ex naufrago de L’isola dei famosi ha più di un conto in sospeso con ben due vipponi: Nikita Pelizon e George Ciupilan. La prima è la sua ex fidanzata, il secondo è (era?) un suo grande amico. Nelle scorse settimane, il padronde di casa Alfonso Signorini aveva sollecitato George sul suo rapporto affettuoso con Nikita, ma l’ex de ‘Il Collegio’ aveva negato che ci fosse del tenero tra di loro. Il motivo? Il suo forte legame di amicizia con l’ex di Nikita, appunto Matteo, e la volontà di non fare torti a nessuno.