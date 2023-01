GF VIP, Gianluca Benincasa (ex di Antonella Fiordelisi) entra nella casa: è un concorrente, ecco da quando

Gianluca Benincasa, imprenditore, influencer e mental coach è l’ex di Antonella Fiordelisi con la quale la storia è finita proprio poco prima che la gieffina entrasse nella casa più spiata degli italiani, farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello vip come concorrente ufficiale. Che sia un colpo basso proprio per la Fiordelisi che vive da tempo un rapporto estremamente complicato con Edoardo Donnamaria?

Gianluca ha già fatto visita ad Antonella per dichiararle il suo amore

Gianluca è stato già ospite nella casa di Cinecittà. In una visita alla sua ex ha voluto dichiararle il suo amore. Un amore mai finito ufficialmente se non quando la ragazza ha intrapreso la nuova storia con Donnamaria. L’ingresso dell’influencer creerà sicuramente nuove dinamiche all’interno della casa e questa novità non manca di incuriosire gli appassionati del reality che vogliono vedere quali saranno gli sviluppi nella relazione: Antonella, Edoardo e… Gianluca.

Quando è previsto l’ingresso di Benincasa?

Non resta che scoprire quando il mental coach farà il suo ingresso. Che sia proprio durante le serata del Festival di Sanremo così da distogliere alcuni telespettatori dalla kermesse canora? L’arrivo di Gianluca Benincasa si annuncia estremamente interessante, viste le sue dichiarazioni rese nel corso della diretta del 7 novembre scorso, quando ha voluto incontrare Antonella per dichiararle il suo amore. Ma la Fiordelisi, in quell’occasione, aveva dichiarato di essere innamorata di Donnamaria. Un’asserzione che non ha convinto Benincasa che ha ritenuto quel sentimento solo una parentesi e non la vera storia d’amore. “Antonella ha mentito sul fatto di non essere più innamorata di me – aveva detto Gianluca -, ma ha detto la verità sul fatto che adesso sta bene con Edoardo, per il motivo che ho detto prima. Questa è solo una parentesi televisiva. Conosco molto bene Antonella e so quello che sto dicendo”

Ma Antonella non sembrava essere d’accordo con il suo ex. Sta di fatto che questa new entry potrebbe davvero portare delle novità all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Non resta che aspettare e vedere…