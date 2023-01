GF VIP, Antonella Fiordelisi contro Oriana: ‘Sei una cafona’, cosa è successo

Animi tesi e piuttosto accesi nella casa del Grande Fratello Vip. I battibecchi e i litigi non sono di certo una novità: ma cosa è successo nelle ultime ore? A scontrarsi verbalmente sono state Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli e tra le due sono volate accuse nonché parole piuttosto pesanti. O meglio: è stata la Fiordelisi a prendere di mira la coinquilina dicendole frasi come “sei una cafona, non ti vergogni” e “passi da un ca..all’altro”. Insomma, un contrasto a colpi di parole di fuoco.

Cosa è successo e cosa ha detto Antonella Fiordelisi a Oriana Marzoli al Gf Vip

Antonella Fiordelisi, durante un gioco tra concorrenti, tra una battuta e una provocazione, ha detto rivolgendosi alla Marzoli: “Sei cafona, devi migliorare. Menomale che le donne non sono tutte come lei. Che figure stai facendo passi, da un ca…volo all’altro. Datti una regolata, non so quanto puoi piacere agli uomini. Se fai cosi si fermeranno soltanto all’estetica. Poi scapperanno, come peraltro ha fatto già qualcuno”. Ma come ha reagito Oriana Marzoli? Davanti alle provocazioni e alle offese l’influencer si è messa a ballare vicino alla Fiordelisi intonando insieme agli altri coinquilini una canzoncina. Il video nel frattempo è diventato virale sui social e c’è chi, su twitter, ha montato insieme tutta la sequenza del diverbio. E voi che ne pensate? Da che parte state?

TUTTE LE OFFESE DI ANTONELLA FIORDELISI IERI SERA.

Tutto era iniziato con tava che le sfotteva per la battle. Oriana ha solo riso e cantato tutto il tempo per non cedere alle provocazioni.

SCHIFO. #oriele #gfvip @GrandeFratello @SBruganelli @GiuliaSalemi93 pic.twitter.com/0vmMHtBnnJ — caffelatte (@trashstellare) January 19, 2023

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip vi aspetta lunedì prossimo, 23 gennaio 2023, per un nuovo imperdibile appuntamento. Vi ricordiamo che le nomination di questa settimana sono George Ciupilan, Wilma Goich, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Sarah Altobello. Per sapere cosa accadrà non ci resta che aspettare la diretta televisiva con Alfonso Signorini dove, sicuramente, si parlerà e si discuterà di questo ‘conflitto’ tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi.

