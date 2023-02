Grande Fratello Vip, anticipazioni 6 febbraio 2023: ospiti, televoto di stasera, nuovi concorrenti e ultime news su Nikita e Oriana

Inizia una nuova settimana, abbiamo dato da poco il benvenuto al mese di febbraio, ma nulla cambia per i telespettatori, quelli affezionati al Grande Fratello Vip. Anche questa sera, infatti, come ogni lunedì che si rispetti, andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del reality, in diretta dalla casa più spiata di sempre. Tra televoti aperti, amori che nascono, altri che finiscono, paure, strategie, discussioni. E non poche polemiche ed emozioni. Ma cosa succederà stasera? Chi dei concorrenti si salverà e sarà immune per le prossime nomination?

Alberto, Nikita, Antonella e Davide al televoto al GF VIP

Dopo l’eliminazione di George Ciupilan, uno dei protagonisti di questa edizione del GF VIP, che con i suoi silenzi ha conquistato tutti, quattro concorrenti sono finiti al televoto. Che questa volta, salvo cambiamenti improvvisi, non è eliminatorio. Il pubblico dovrà, infatti, decidere chi salvare tra Alberto, Nikita, Antonella e Davide. Stando ai primissimi sondaggi il preferito sembrerebbe essere Alberto, seguito da Nikita: uno di loro, quindi, potrebbe essere immune per le prossime nomination, ma non ci resta che seguire la puntata per scoprirlo!

L’imitazione di Nikita

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Nikita e dell’imitazione di Milena Miconi, durante un gioco, che ha fatto davvero indignare e discutere. Il web, che difende la Pelizon, ha chiesto provvedimenti nei confronti della Miconi. Cosa deciderà di fare il reality? Chissà…

Oriana e Daniele, Antonella ed Edoardo, ultime news

Ma non esiste puntata del GF VIP senza parlare di amore. E questa sera, quasi sicuramente, si tornerà a parlare di Oriana e Daniele: tra i due la complicità non manca, ma si tratta solo di attrazione fisica? Antonella ed Edoardo, invece, sembrano di nuovo vicini: hanno abbassato la guardia e hanno trovato un giusto compromesso?

Chi sono i nuovi concorrenti del GF VIP

I colpi di scena al GF VIP non mancano e molto probabilmente nella casa più spiata d’Italia entreranno nuovi concorrenti, ora che la finale molto lentamente si avvicina. Biagio D’Anelli ha rivelato che saranno ben 6 i vipponi pronti a varcare la soglia della porta rossa e tra di loro ci sarebbe anche Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, invece, tra i nuovi concorrenti ci sarebbero Matteo Diamante e Martina Nasoni. Sicuro, invece, l’ingresso di Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini.

Quando va in onda la prossima puntata

Quello che è certo, però, è che la prossima puntata del GF VIP andrà in onda giovedì 9 febbraio, in prima serata su Canale 5. Per la prima volta Mediaset ha deciso di non stravolgere i palinsesti e di ‘sfidare’ il Festival di Sanremo!