Grande Fratello Vip, quando va in onda la prossima puntata?

Il Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini, torna con un doppio appuntamento. Nonostante per un periodo di tempo il palinsesto di Canale 5 ha subito delle variazioni e il programma televisivo è andato in onda una sola volta la settimana, finalmente, tutti gli appassionati del GF Vip potranno seguire il reality facendo affidamento su due puntate settimanali.

Da quando andrà in onda il doppio appuntamento con il reality show

Anzi, in occasione del Festiva di Sanremo in onda sulla Rai, Mediaset punta sulla trasmissione condotta da Signorini per mantenere alto lo share. Tornando alla programmazione da quando andrà in onda il doppio appuntamento e in quali giorni? Se nel mese di dicembre il reality è andato in onda il lunedì e giovedì, adesso però è stato previsto il cambiamento della seconda puntata settimanale che è previsto il venerdì per evitare di scontrarsi con la serie tv campione di Ascolti Che Dio Ci Aiuti.

Per tutti coloro che sono interessati a seguire le vicende nella Casa del Grande Fratello Vip momento per momento è possibile farlo di Mediaset Extra che manda in onda 24 ore su 24 tutto ciò che accade nella Casa di Cinecittà.

Quando terminerà il programma

Il programma andrà in onda fino a metà aprile quando cederà il testimone all’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. La produzione del GF Vip, al momento, ritiene che la finale possa svolgersi tra venerdì 7 e 14 aprile. Sono in quella data potremo finalmente sapere chi sarà il vincitore di questa edizione. Solo a seguire prenderà il via il reality che si svolge in Honduras e in merito al quale c’è grande curiosità soprattutto in conseguenza delle numerose notizie che si leggono in merito a Ilary Blasi e la sua separazione da Francesco Totti. Intanto prepariamoci a seguire il prossimo appuntamento con Alfonso Signorini e i suoi vipponi che torneranno in prima serata su Canale 5 il 6 febbraio prossimo.