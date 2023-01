Quando finisce il Grande Fratello Vip? Data della finale

Il Grande Fratello Vip 7 finirà il 3 aprile 2023, stando a quanto annunciato da TvBlog. Il doppio appuntamento settimanale con il reality in onda su Canale5 dovrebbe tornare a febbraio.

Cosa si prevede per la fine del Grande Fratello Vip?

Anche per quest’anno il Grande Fratello VIP allunga la tradizionale durata: il programma condotto e diretto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Orietta Berti in qualità di opinioniste e Giulia Salemi, la “voce” di Twitter, terminerà ad aprile, come da lui annunciato ieri sera nel corso della diretta su Canale 5. Anche i concorrenti sono venuti a conoscenza della notizia. Signorini pensava di aver chiuso l’audio con la casa quando ha dato l’annuncio al pubblico: è stato Antonino Spinalbese a raccontare ai suoi inquilini quanto ascoltato erroneamente. Nelle ultime ore TvBlog ha rivelato però la data esatta della finale.

La settima edizione del Grande Fratello Vip terminerà lunedì 3 aprile 2023, stando a quanto annunciato da Tv Blog. La finale sarebbe stata fissata per quel giorno, in prima serata su Canale 5, prima di lasciare lo spazio all’Isola dei Famosi con Ilary Blasi. Dovrebbe tornare con il doppio appuntamento del lunedì e del giovedì in prima serata su Canale 5 a partire da febbraio 2023 sino al termine dell’edizione. L’edizione del GF Vip 7 dunque durerà 7 mesi, circa un mese in più rispetto allo scorso anno

Numerosi sono stati i colpi di scena, le squalifiche e le eliminazioni flash che hanno scritto le pagine dei primi mesi di questo reality show. Con l’ingresso di nuovi concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa ad inizio novembre 2022, nella Casa di Cinecittà si sono create nuove dinamiche, discussioni e nuovi legami speciali tra i coinquilini. Un’edizione quindi che ha regalato grandi sorprese ai telespettatori, in una finale, che dopo 7 mesi nella Casa dei Vip, promette già ampie soprese e soprattutto commenti.