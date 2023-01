GF VIP, quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip? Tutti i cachet settimanali

In tanti si saranno chiesti quali sono i cachet dei cosiddetti ‘vipponi’ del Grande Fratello vip di Alfonso Signorini. La curiosità è sicuramente tanta. E una prima cosa da tenere presente è che il ‘prezzo’ dei vip cambia a seconda della loro fama, per questo i gettoni di presenza variano da 5mila e oltre 15mila euro a settimana a seconda del personaggio.

Più restano nel reality più guadagnano

La regola che viene seguita nel corrispondere i compensi è semplice: più il gieffino e noto più viene seguito, più viene pagato. Insomma viene calcolato in base all’audience che la presenza del vippone crea. In questo giro di compensi, nei quali ovviamente devono essere compresi anche quelli delle opinioniste e del conduttore, non bisogna dimenticare il montepremi per il vincitore che ammonta a 100mila euro, dei quali la metà va devoluta in beneficienza. Ma la scelta dell’ente al quale destinare la somma è ad appannaggio del vincitore.

Il cachet di ingaggio

Nel calcolo complessivo, la produzione deve tener conto del cachet di ingaggio, del cachet settimanale e di quello eventuale per la vincita del programma. Il prezzo iniziale è quello più corposo e anche sicuro, mentre quello settimanale dipende dal periodo di permanenza che il personaggio famoso riesce a rimanere all’interno della casa di Cinecittà.

Come varia il compenso settimanale

Ed è proprio quello settimanale che varia a seconda della notorietà del concorrente. I personaggi meno noti percepiscono 5mila euro a settimana. Quelli più famosi percepiscono cifre al di sopra dei 15mila euro. Volendo fare un calcolo approssimativo chi dei concorrenti riesce, seppure non vincendo, a restare nel reality fino alla fine, ossia i sette mesi previsti, allora potrebbe arrivare a percepire fino a 140mila euro. Una cifra considerevole.

Anche i concorrenti in studio che partecipano nel corso della puntata dopo essere stati eliminati percepiscono una somma. Tutt’altro trattamento viene riservato alle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli per le quali è previsto un cachet di 12mila euro a puntata.