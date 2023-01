Mediaset contro Sanremo 2023, ecco i programmi che sfidano il Festival: quali sono e quando vanno in onda

A breve prenderà il via il Festival di Sanremo e c’è chi si sta preparando a questo appuntamento. Tra gli altri anche Mediaset che ha intenzione di proporre una controprogrammazione. “Riteniamo – ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi – un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione”. Una scelta che consiste nell’assicurare “ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause”.

Quali saranno i programmi Mediaset che sfideranno il Festival di Sanremo

Quando parla di alternativa il dirigente della Finivest si riferisce a programmi come il Grande Fratello Vip, C’è Posta per Te e le Iene. Le dirette dalla Casa più spiata degli italiani tornerà con un doppio appuntamento settimanale: il lunedì e il venerdì; anche il programma condotto da Maria De Filippi resterà, come da palinsesto, in prima serata, sabato 11 febbraio in occasione della serata conclusiva del festival della canzone italiana. Anche per Belen Rodriguez e Teo Mammuccari, alla guida de Le Iene, è previsto un doppio appuntamento, non solo il martedì giornata di apertura del Festival, ma anche il giovedì.

Ecco la programmazione per i cinque giorni del Festival

Andiamo a vedere nel dettaglio quale sarà la programmazione delle reti Mediaset nel corso della settimana in cui andrà in onda il Festival di Sanremo. Martedì 7 febbraio, serata di apertura del festival, su Canale 5 andrà in onda un film, su Italia 1 Le Iene e su Rete 4 Fuori dal Coro.

Il giorno seguente, mercoledì 7 febbraio, invece, sia Canale 5 che su Italia 1 verrà trasmesso un film, mentre su Rete 4 Controcorrente. Nella terza serata del festival, 9 febbraio, ancora una volta Canale 5 proporrà un film, mentre Italia 1 tornerà con Le Iene e Rete 4 con Dritto e Rovescio. In occasione della quarta giornata, invece, su Canale 5 tornerà il Grande Fratello Vip, su Italia 1 un fil, e su Rete 4 Quarto grado. Nella serata conclusiva, infine, sabato 11 febbraio su Canale 5 sarà protagonista Maria De Filippi con C’è Posta per Te, e Italia 1 e Rete 4 manderanno in onda un film.