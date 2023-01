Grande Fratello Vip, quando va in onda la prossima puntata? Data e concorrenti in nomination

Continua a regalare colpi di scena il Grande Fratello Vip, il reality che da metà settembre, ormai, appassiona i telespettatori, quelli che non si perdono una puntata e seguono il daytime h24 su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre. Tra storie d’amore, nuovi concorrenti, equilibri che vacillano e strategie, la casa più spiata d’Italia ogni lunedì accoglie il pubblico da casa. E i concorrenti, ogni volta, si raccontano a cuore aperto, si lasciano andare alle emozioni. Ma quando andrà in onda la prossima puntata? E cosa succederà?

Il GF VIP torna in onda lunedì sera

Per il momento, ancora nessun doppio appuntamento settimanale. I telespettatori, infatti, dovranno pazientare un po’ e aspettare lunedì prossimo, il 30 gennaio, per la nuova puntata, sempre in diretta da Cinecittà a partire dalle 21.30 circa, subito dopo Striscia la Notizia. Alfonso Signorini, come sempre, sarà alla conduzione e potrà contare sull’aiuto e il supporto delle sue opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ma anche di Giulia Salemi, che rappresenta la voce del popolo web. Tra tweet divertenti e rete che si scatena.

Chi sono i concorrenti in nomination

Non esiste puntata del Grande Fratello Vip senza nomination, spesso teatro di discussioni. E non poche polemiche. La scorsa settimana sono finiti al televoto ben sei concorrenti e uno tra Alberto, Nikita, Giaele, George, Sarah e Wilma è stato eliminato. Chi rischia l’eliminazione nella puntata di lunedì 30 gennaio? Chi dei vipponi è stato reso immune dalle opinioniste in studio? In ogni caso, non ci resta che aspettare la prossima puntata per capire cosa succederà. Ma i colpi di scena, come sempre, non mancheranno.

Vi ricordiamo che oltre alla puntata del lunedì, in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play, il GF VIP tiene compagnia al pubblico con diversi daytime su Canale 5 e Italia 1. Per i più curiosi, invece, la diretta h24 è su Mediaset Extra.

Articolo in aggiornamento