Grande Fratello Vip, anticipazioni 23 gennaio 2023: ospiti, televoto, eliminato e ultime news su Oriana e Daniele

Come ogni lunedì che si rispetti l’appuntamento su Canale 5 è solo uno ed è quello con il Grande Fratello Vip, il reality che da mesi (da settembre), ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, discussioni sempre più accese, polemiche, siparietti divertenti. E grandi emozioni. Per non parlare, poi, di nomination, televoti ed eliminazioni. Ma cosa succederà nella puntata di stasera, lunedì 23 gennaio 2023? Ecco tutte le prime anticipazioni.

Televoto di stasera, chi viene eliminato

Non c’è puntata del GF VIP senza nomination. E senza televoto. Dopo l’eliminazione di Dana Saber, una delle ultime arrivate che ha portato in casa scompiglio, ben sei ‘vipponi’ sono finiti al televoto. Stiamo parlando di Alberto De Pisis, George Ciupilan, il più silenzioso della casa, di Giaele, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Wilma. Chi di loro verrà eliminato definitivamente? A rischio, stando ai primi sondaggi, sembrerebbe esserci Wilma, che già era stata eliminata e aveva ottenuto il biglietto di ritorno. Sarà così?

Oriana e Daniele, la loro storia stasera al GF VIP

Molto probabilmente questa sera si tornerà a parlare di Oriana, una delle protagoniste di questa edizione. Lei che con la sua spontaneità e le sue dinamiche sta facendo divertire e appassionare i telespettatori. Negli ultimi giorni Oriana, archiviata la storia con Antonino Spinalbese, si sta lasciando andare sempre di più nelle braccia di Daniele. Tra non poche polemiche e dubbi. I due, però, non hanno mai nascosto la loro complicità. Sarà la volta buona? Nascerà una nuova coppia, dopo quella ormai consolidata (tra alti e bassi), formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? E come sta reagendo a questa vicinanza Nicole Murgia?

Nikita contro Luca Onestini

Ma non finisce qui. Probabilmente questa sera si tornerà a parlare di Luca Onestini e di Nikita. Dopo un iniziale avvicinamento, tra i due i rapporti sono sempre più tesi. E le tensioni non mancano. Riusciranno a trovare un punto d’incontro? Fuori dalla casa in molti fanno il tifo per Nikita, mentre Luca deve difendersi bene dalle accuse.

Il GF VIP, come sempre, non smette di regalare sorprese e colpi di scena. Questa sera ci saranno ospiti, sorprese, poi arriverà il momento temuto. Quello dell’eliminazione. Non ci resta, quindi, che aspettare la puntata per scoprire cosa accadrà!