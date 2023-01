Grande Fratello vip, l’opinionista Sonia Bruganelli: ‘Spendo i soldi di Paolo, i miei li accumulo’

Sonia Bruganelli, non è solo una produttrice televisiva, ma è diventato anche un personaggio noto sul piccolo schermo come opinionista nel noto reality in onda su Canale 5, il Grande Fratello Vip. La sua caratteristica di dire sempre quello che pensa senza peli sulla lingua, intanto sono un suo tratto distintivo, ma fanno anche sì che abbia chi la ama e chi la odia… non ci sono vie di mezzo.

Come opinionista dice sempre quello che pensa

La sua, però, è una scelta. La Bruganelli non ha alcuna voglia di “omologarmi. Da produttrice tv so che – ha sottolineato l’opinionista in una intervista – bisogna dare un valore aggiunto ai programmi, quindi da Signorini non faccio altro che assecondare la mia natura e dire quello che penso. Evitando il politicamente corretto. Lo detesto. A me piace chi si sporca le mani e va oltre i luoghi comuni”.

E Sonia è una che le mani se le sporca eccome e ci mette anche la faccia, come è possibile vedere nel programma condotto da Alfonso Signorini, ma le sue capacità di critica devono piacere al pubblico “visto che sono stata chiamata per la seconda volta al Grande Fratello vip”. Ma anche nel suo impegno professionale nato nel 2005 con Lucio Presta, la Sdl, ottiene successi. Una società che con il tempo l’opinionista è stata in grado di rilevare insieme al marito.

L’importanza del sostegno avuto dal marito, Paolo Bonolis

Non dimentica l’impegno di Paolo Bonolis, nel dare impulso alla sua carriera e nel sostenerla nelle sue scelte, anzi sottolinea: “Grazie a lui e a me ho aperto un’azienda e riesco a tenerla in piedi”. Resta il fatto che, nonostante il marito famoso e il sostegno emotivo ed economico di Bonolis c’è sicuramente dell’altro. “Se non avessi offerto a Mediaset produzioni di successo mi avrebbero già salutato”. E di successo ne sta avendo anche nella sua carriera professionale, ma puntualizza: “Spendo i soldi di Paolo, i miei li accumulo”.