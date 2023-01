Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono in crisi? Le ultime news sulla coppia

Aria di crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Questa l’ultima indiscrezione che corre veloce tra i fan della celebre e seguitissima coppia. Alla base della suddetta ipotesi il fatto che la donna non abbia condiviso nessun video o post su Instagram sulla partecipazione del marito al programma della De Filippi ‘C’è posta per te‘. Sabato scorso, l’uomo infatti è stato chiamato da Maria per fare una sorpresa ad una ragazzina, sua grande fan.

Il silenzio social di Belen, crisi con De Martino?

Il silenzio social di Belen ha, dunque, insospettito i fan che adesso sono sull’attenti, in attesa di comprendere qualcosa in più rispetto all’accaduto. La circostanza ha destato un certo sospetto considerando che lo showgirl di origini argentine ha sempre sostenuto il marito, sia quando era alla conduzione di Bar Stella sia alla conduzione di Stasera Tutto è Possibile. Queste le motivazioni alla base di una presunta, nuova maretta tra i due. La presunta crisi è stata poi alimentata anche dall’influencer Amedeo Venza che giorni fa ha rivelato su Instagram di aver sentito telefonicamente una persona vicina al fratello di Belen che gli avrebbe confermato la crisi. Sarà davvero così?

Lo scatto della nonna

A smentire le voci di una presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ci ha pensato, seppur involontariamente, la madre di lei, Veronica Cozzani la quale ha pubblicato sui social una scatto a casa di sua figlia che tutto lascia intravedere tranne che aria di crisi nella seguita coppia. Infatti, nella foto si vede la nipote Luna Marì, di spalle che gioca in salotto e Stefano De Martino seduto al tavolo. La foto dimostra chiaramente che non c’è nessuna maretta tra Stefano e Belen e i fan possono, finalmente, tirare un sospiro di sollievo.