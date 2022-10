Stasera tutto è possibile, anticipazioni ultima puntata: ospiti e giochi di lunedì 31 ottobre 2022

E’ quasi lunedì e questo significa solo una cosa: Stasera tutto è possibile. Tutto pronto per il comedy show che vede alla conduzione su Rai 2 Stefano De Martino, in onda ogni lunedì sera. Con lui, come presenze fisse, tra risate e divertimento, anche Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia.

Stasera tutto è possibile: il cast

Lunedì 31 ottobre alle 21.20 su Rai 2 torna il classico appuntamento con Stasera tutto è possibile. Sarà il sesto e ultimo episodio del comedy show condotto da Stefano De Martino, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Nel cast del programma questa settimana troveremo Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che per la prima volta incontrerà uno dei personaggi da lui imitati.

Puntata di Halloween: ospiti e giochi

Quest’ultimo episodio avrà un tema principale, ovvero, Halloween! E non poteva che essere la festa più spaventosa dell’anno il tema per questo episodio che va in onda proprio lunedì 31 ottobre. Per l’occasione all’Auditorium Rai di Napoli arriveranno altri ospiti: Max Giusti, Giulia De Lellis, Herbert Ballerina, Flora Canto, Peppe Iodice, Gennaro Esposito, Vittoria Castagnotto e Gino Fastidio.

Gli ospiti, tra influencer e attori, si cimenteranno con le prove e i giochi divertentissimi che hanno appassionato il pubblico dall’inizio del comedy show. Prima tra tutte la stanza inclinata che farà dare di matto agli ospiti! A seguire ci sarà Stammi dietro dance, Alphabody, Do Re Mi Fa Male, Segui il labiale, Serenata Step, Rubagallina e tanti altri ancora.