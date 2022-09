Stasera tutto è possibile, torna Stefano De Martino: ecco quando, la sfida con il GF VIP

E se da una parte ieri ha debuttato il Grande Fratello Vip su Canale 5 con Alfonso Signorini che ha dato il ‘benvenuto’ a nuovi vipponi, che dovranno trascorrere settimane all’interno della casa più spiata d’Italia, dall’altra lunedì prossimo prenderà il via, sulla rete ‘avversaria’, Stasera tutto è possibile. Torna, quindi, Stefano De Martino alla guida del game show, che dovrà sfidare il reality di casa Mediaset.

Stasera tutto è possibile su Rai 2 dal 26 settembre

Stefano De Martino è pronto a ripartire e Stasera tutto è possibile andrà in onda dal 26 settembre, sempre in prima serata su Rai 2. Su Instagram il conduttore napoletano, che ora ha ritrovato la felicità al fianco della moglie Belen, ha annunciato l’inizio della trasmissione, che sarà come sempre all’insegna della spensieratezza e del divertimento.

È stata un'edizione a dir poco movimentata 🕺Tutta da rivedere ✨ 📲 La settima stagione di #Staseratuttoepossibile è disponibile su #RaiPlay 👉 https://t.co/z75XymAWpz ☝️ pic.twitter.com/uKdTuW1Q1u — RaiPlay (@RaiPlay) April 13, 2022

“Avete presente come è andata la scorsa edizione? Vi posso soltanto dire che quest’anno è ancora peggio” – ha detto l’ex ballerino. Da lunedì prossimo, quindi, Step sfiderà Alfonso Signorini. Con giochi, l’immancabile stanza inclinata, risate e tanti ospiti e comici.