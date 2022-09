Grande Fratello Vip, quando va in onda la prossima puntata? Data e anticipazioni

Il Grande Fratello Vip, per la gioia dei telespettatori, ha preso il via e la casa più spiata d’Italia, dopo la pausa estiva e la vittoria di Jessica Selassié, ha riaperto le sue porte al pubblico, che da anni segue con passione il reality. Al timone sempre Alfonso Signorini, che quest’anno potrà contare sulle sue due opinioniste: Sonia Bruganelli, che ritorna in trasmissione, e la new entry Orietta Berti. Tra commenti e giudizi pungenti.

Il GF VIP andrà in onda (anche) il giovedì?

Il Grande Fratello Vip, proprio come accadeva l’anno scorso, terrà compagnia ai telespettatori per ben due volte a settimana, in diretta. Le puntate, infatti, verranno trasmesse il lunedì e il giovedì e il secondo appuntamento, dopo il debutto, è previsto il 22 settembre, a partire dalle 21.30 circa.

Dove seguire le repliche

Chi non potrà seguire la diretta, che verrà trasmessa anche in streaming su Mediaset Play, non deve temere perché le opportunità non mancano e il reality verrà mandato in onda in replica su LA5. La puntata del lunedì si potrà seguire il martedì, quella del giovedì il venerdì. Per non parlare, poi, dei vari daytime e delle strisce quotidiane su Canale 5 e Italia 1.