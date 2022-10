Stasera tutto è possibile, anticipazioni 24 ottobre 2022: ospiti e concorrenti, tema di stasera

Come ogni lunedì che si rispetti è tutto pronto per Stasera tutto è possibile, il comedy show che vede alla conduzione su Rai 2 Stefano De Martino. Con lui, come presenze fisse, anche Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Sandra Milo e Barbara D’Urso. Tra risate, gag e divertimento assicurato.

Chi sono i concorrenti di Stasera tutto è possibile

Questa sera sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli saliranno diversi ospiti. E cioè:

Andrea Pucci

Matranga e Minafò

Enzo Miccio

Carolina Rey

Nathalie Guetta

Tra i giochi a cui parteciperanno, oltre all’immancabile Stanza inclinata, icona della trasmissione, anche Stammi dietro dance, Segui il labiale, Fotomimo, Decollo immediato, La stanza buia.

Dove vedere le repliche

Il tema di questa sera ruota attorno al mondo delle app e dei social, ma ricordiamo che tutte le puntate di Stasera tutto è possibile sono disponibili in replica (e in streaming) sul portale Rai Play.