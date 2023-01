Canone Rai e Sanremo 2023, festival gratis per alcuni abbonati: ecco chi e perché

Sta per cominciare una nuova, amata ed attesa edizione del Festival di Sanremo! La celebre manifestazione canora tutta dedicata alla canzone italiana è arrivata alla sua 73esima edizione ed aprirà i battenti il prossimo 7 febbraio, con 5 emozionanti giornate tutte all’insegna della musica italiana e dei suoi maggiori successi! Lo spettacolo verrà trasmesso, come di consueto, su Rai 1 ma alcuni fortunati abbonati al Canone Rai potranno vincere una poltrona per il Festival, contingenza particolarmente preziosa considerando l’elevato costo dei biglietti! Ma come si fa ad ottenere il succulento premio?

Sanremo 2023: ecco gli ospiti e il programma completo serata per serata, da martedì alla finale di sabato

Canone Rai e Sanremo, il succulento premio per alcuni fortunati abbonati

Il canone Rai e Sanremo rappresentano un’accoppiata davvero fortunata per gli altrettanto fortunati abbonati che potranno godersi lo spettacolo gratis e direttamente dalla platea. Ma c’è di più. I vincitori del sorteggio non solo avranno un posto in platea per assistere alla celeberrima competizione canora ma per loro c’è anche la possibilità di effettuare un percorso guidato per conoscere in dettaglio la struttura del teatro e dare uno sguardo anche dietro le quinte. Insomma un’occasione davvero unica ed irripetibile quella che è riservata a sei coppie di abbonati, scelti tramite sorteggio tra privati e titolari di esercizi aperti al pubblico. Il premio rappresenta senza dubbio un modo per premiare i fedeli abbonati della Rai che potranno così vivere l’esperienza di Sanremo a 360° e sentirsi davvero partecipi di tutto ciò che ruota attorno al celebre Festival.

I costi

Ma quanto costa assistere al Festival di Sanremo? Il prezzo per una poltrona in galleria è di 672 euro. Invece, in platea, la cifra sale a 1290 euro. Cifre senz’altro importanti che per coloro che vinceranno il premio rappresenteranno un vero e proprio regalo. Al timone della 73esima edizione del Festival troviamo, ancora una volta, Amadeus il quale nel corso delle puntata sarà affiancato da diversi volti femminili quali l’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni, la pallavolista Paola Egonu, la comica Chiara Francini e la giornalista Francesca Fagnani! Lo show si preannuncia davvero ricco ed avvincente, non ci resta che attendere pazientemente che lo spettacolo abbia inizio.