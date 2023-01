Black Out Vite Sospese su Rai 1: dove è stata girata la fiction con Alessandro Preziosi, la location

Inizia stasera l’avvincente serie tv targata Rai Black Out Vite Sospese. Si tratta di una fiction all’insegna del dramma e del mistero ambientata in un’esclusiva location di lusso del Trentino Alto Adige. Già, ma dove nello specifico? Dove è ambientata infatti Black Out vite sospese? E’ questa infatti una delle domande più cliccate in queste ore dagli utenti considerando che proprio stasera andrà in onda il primo di quattro episodio della fiction. Scopriamo dunque tutti i dettagli su questa nuova mini serie di Rai 1.

Dove è ambientata la fiction Black Out vite sospese con Alessandro Preziosi

La serie è ambientata nel paesino di Valdena che è in realtà il paese di Caoria, nella valle del Vanoi, in Trentino. La Valle del Vanoi è la vallata parallela al Primiero. Viene definita il cuore verde del Trentino per i pochi insediamenti umani e la sua natura selvaggia che la padroneggia, le sue bellezze naturali e la semplicità che offre. L’abitato principale della vallata è Canal San Bovo, mentre il paesino di Caoria, protagonista della fiction mistery targata Rai 1, è l’ultimo insediamento della vallata. Caoria nella realtà, si trova immersa in un luogo unico, tra il silenzio e la grandiosità della natura. Ci troviamo in un luogo spettacolare e di particolare pregio: ad est trovi la maestosità della catena delle Pale di San Martino, Dolomiti Unesco, mentre ad ovest la selvaggia e incontaminata catena del Lagorai. L’albergo teatro delle vicende è invece l’Hotel Mirabello.

La trama e il cast di Black Out vite sospese

Ma di cosa parla questa nuova fiction Rai? Una tranquilla vacanza viene scombussolata da una valanga che costringe vacanzieri e residenti nel piccolo paese a vivere un’esperienza unica. Ognuno dei protagonisti della storia, coinvolti, loro malgrado in questo dramma sarà obbligato a fare i conti con sé stessi e con gli altri, nel tentativo di uscire fuori da questa situazione. Nel cast troviamo: