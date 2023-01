Black Out Vite Sospese, anticipazioni prima puntata: cast, trama episodi di stasera, location e quante puntate sono

Il conto alla rovescia si può attivare perché il momento tanto atteso è (quasi) arrivato. Questa sera, lunedì 23 gennaio, su Rai 1 andrà in onda la prima e imperdibile puntata di Black Out Vite Sospese, la nuova serie tv che vede tra i protagonisti Alessandro Preziosi. Si tratta di una fiction mistery, tra gialli e omicidi, diretta da Riccardo Donna. Ma cosa succederà negli episodi di stasera, subito dopo l’appuntamento con i Soliti Ignoti di Amadeus? Ecco le anticipazioni.

I primi due episodi di stasera

Nel primo episodio di stasera, stando alle anticipazioni, è la vigilia di Natale e i protagonisti la stanno trascorrendo in un resort paradisiaco nella Valle del Vanoi, in Trentino. Ma le vacanze di Giovanni e della sua famiglia presto si trasformano in un incubo perché una slavina isola tutta l’area: nessun contatto, ma i primi gialli da risolvere. Giovanni, che è vedovo, e i sue due figli, Elena e Riccardo, si trovano lì. Con loro Marco e la nuova compagna Irene, il barista Karim, il figlio dei proprietari Lorenzo e la giovane Anita, figlia di Claudia, un medico che vive lì vicino. Giovanni, però, scopre che nell’hotel c’è l’ex marito della testimone chiave di un processo di camorra. E qui iniziano i problemi. Il marito in questione è Marco e la sua ex è Claudia, che vive sotto copertura. Lei, infatti, è stata testimone di un omicidio perpetrato dal fratello di Giovanni, un camorrista di cui lei non vuole sapere nulla. Giovanni, allora, cerca di architettare un piano per uccidere Claudia senza farsi scoprire.

Nel secondo episodio, Riccardo e Anita cercheranno di liberarsi e torneranno nel resort. Lorenzo, infanto, ha peso il padre e nella tragedia della valanga è morto anche il Maresciallo Piani, compagno dell’appuntato Lidia.

Cast, quante puntate sono

Nel cast della serie tv, oltre ad Alessandro Preziosi anche:

l’attrice tedesca Rike Schmid

Marco Rossetti

Aurora Ruffino

Caterina Shulha

Maria Roveran

Mickael Lumiere

Federico Russo

Riccardo Maria Manera

Juju Di Domenico.

Le riprese della fiction si sono svolte in Trentino e gli episodi, in totale, saranno otto, quindi la serie tv andrà in onda per quattro serate. La seconda puntata è prevista martedì 24 gennaio, sempre su Rai 1.